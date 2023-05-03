СК задержал питерского блогера, убившего школьницу ради лайков

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По факту убийства возбуждено уголовное дело, отметили в СК Фото:

В Санкт-Петербурге были задержаны подростки, которые убили 13-ти летнюю школьницу во время стрима. Подростки заранее вырыли яму в лесу для захоронения. Об этом сообщает Следственный комитет России (СК) по городу Санкт-Петербургу.

«Подозреваемые решили совершить убийство без какого-либо мотива для собственного самоутверждения, после чего в качестве потерпевшей выбрали их общую знакомую 13-летнюю ученицу 7 класса. В лесном массиве у поселка Парголово заранее выкопали яму для последующего захоронения потерпевшей», — говорится на официальном сайте СК по городу Санкт-Петербург. Инцидент произошел в ночь с 30 апреля на 1 мая.

Подростки убили девочку во время стрима в лесу. После убийства они закопали тело школьницы, передает telegram-канал «Mash на Мойке».

Во время допроса один из подозреваемых 16-ти летний юноша признал свою вину. Он показал следствию место захоронения. По данному факту было возбуждено условное дело. Родители подозреваемого на данный момент находятся в другом городе — в Пятигорске, передают «Невские новости».

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В Санкт-Петербурге были задержаны подростки, которые убили 13-ти летнюю школьницу во время стрима. Подростки заранее вырыли яму в лесу для захоронения. Об этом сообщает Следственный комитет России (СК) по городу Санкт-Петербургу. «Подозреваемые решили совершить убийство без какого-либо мотива для собственного самоутверждения, после чего в качестве потерпевшей выбрали их общую знакомую 13-летнюю ученицу 7 класса. В лесном массиве у поселка Парголово заранее выкопали яму для последующего захоронения потерпевшей», — говорится на официальном сайте СК по городу Санкт-Петербург. Инцидент произошел в ночь с 30 апреля на 1 мая. Подростки убили девочку во время стрима в лесу. После убийства они закопали тело школьницы, передает telegram-канал «Mash на Мойке». Во время допроса один из подозреваемых 16-ти летний юноша признал свою вину. Он показал следствию место захоронения. По данному факту было возбуждено условное дело. Родители подозреваемого на данный момент находятся в другом городе — в Пятигорске, передают «Невские новости».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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