СК задержал питерского блогера, убившего школьницу ради лайков

В Санкт-Петербурге были задержаны подростки, которые убили 13-ти летнюю школьницу во время стрима. Подростки заранее вырыли яму в лесу для захоронения. Об этом сообщает Следственный комитет России (СК) по городу Санкт-Петербургу.
«Подозреваемые решили совершить убийство без какого-либо мотива для собственного самоутверждения, после чего в качестве потерпевшей выбрали их общую знакомую 13-летнюю ученицу 7 класса. В лесном массиве у поселка Парголово заранее выкопали яму для последующего захоронения потерпевшей», — говорится на официальном
Подростки убили девочку во время стрима в лесу. После убийства они закопали тело школьницы, передает telegram-канал «Mash на Мойке».
Во время допроса один из подозреваемых 16-ти летний юноша признал свою вину. Он показал следствию место захоронения. По данному факту было возбуждено условное дело. Родители подозреваемого на данный момент находятся в другом городе — в Пятигорске, передают «
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