СК задержал питерского блогера, убившего школьницу ради лайков

03 мая 2023 в 12:46 Размер текста - 17 +

По факту убийства возбуждено уголовное дело, отметили в СК Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В Санкт-Петербурге были задержаны подростки, которые убили 13-ти летнюю школьницу во время стрима. Подростки заранее вырыли яму в лесу для захоронения. Об этом сообщает Следственный комитет России (СК) по городу Санкт-Петербургу. «Подозреваемые решили совершить убийство без какого-либо мотива для собственного самоутверждения, после чего в качестве потерпевшей выбрали их общую знакомую 13-летнюю ученицу 7 класса. В лесном массиве у поселка Парголово заранее выкопали яму для последующего захоронения потерпевшей», — говорится на официальном сайте СК по городу Санкт-Петербург. Инцидент произошел в ночь с 30 апреля на 1 мая. Подростки убили девочку во время стрима в лесу. После убийства они закопали тело школьницы, передает telegram-канал «Mash на Мойке». Во время допроса один из подозреваемых 16-ти летний юноша признал свою вину. Он показал следствию место захоронения. По данному факту было возбуждено условное дело. Родители подозреваемого на данный момент находятся в другом городе — в Пятигорске, передают « Невские новости ».

В Санкт-Петербурге были задержаны подростки, которые убили 13-ти летнюю школьницу во время стрима. Подростки заранее вырыли яму в лесу для захоронения. Об этом сообщает Следственный комитет России (СК) по городу Санкт-Петербургу. «Подозреваемые решили совершить убийство без какого-либо мотива для собственного самоутверждения, после чего в качестве потерпевшей выбрали их общую знакомую 13-летнюю ученицу 7 класса. В лесном массиве у поселка Парголово заранее выкопали яму для последующего захоронения потерпевшей», — говорится на официальном сайте СК по городу Санкт-Петербург. Инцидент произошел в ночь с 30 апреля на 1 мая. Подростки убили девочку во время стрима в лесу. После убийства они закопали тело школьницы, передает telegram-канал «Mash на Мойке». Во время допроса один из подозреваемых 16-ти летний юноша признал свою вину. Он показал следствию место захоронения. По данному факту было возбуждено условное дело. Родители подозреваемого на данный момент находятся в другом городе — в Пятигорске, передают «Невские новости».