Тюмень войдет в важную федеральную туристическую программу

Тюмень войдет в федеральную программу по развитию автомобильного туризма

Тюменская область войдет в программу по развитию туризма Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Тюменская область может войти в федеральную программу, призванную развивать автомобильный туризм на территории РФ. Об этом сообщил инфоцентр правительства Тюменской области.

«В качестве пилотного проекта я предлагаю начать с проекта трассы Санкт-Петербург — Москва — Казань — Екатеринбург — Тюмень — Владивосток. С министрами и губернаторами обсудим с ними лучшие практики, выработаем комплекс мер, какая поддержка потребуется губернаторам и бизнесу», — процитировал инфоцентр заместителя председателя Правительства РФ Дмитрия Чернышенко.

Обсуждение программы состоится на Петербургском международном экономическом форуме. Он пройдет с 14 по 17 июня.