Тюмень войдет в важную федеральную туристическую программу

Тюменская область может войти в федеральную программу, призванную развивать автомобильный туризм на территории РФ. Об этом сообщил инфоцентр правительства Тюменской области.
«В качестве пилотного проекта я предлагаю начать с проекта трассы Санкт-Петербург — Москва — Казань — Екатеринбург — Тюмень — Владивосток. С министрами и губернаторами обсудим с ними лучшие практики, выработаем комплекс мер, какая поддержка потребуется губернаторам и бизнесу», — процитировал инфоцентр заместителя председателя Правительства РФ Дмитрия Чернышенко.
Обсуждение программы состоится на Петербургском международном экономическом форуме. Он пройдет с 14 по 17 июня.
Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.