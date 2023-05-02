02 мая 2023

Тюмень войдет в важную федеральную туристическую программу

Тюмень войдет в федеральную программу по развитию автомобильного туризма
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Повседневная жизнь. Пермь, пешеходный бульвар, ночная тюмень, пешеходные прогулки, арбат тюмень
Тюменская область войдет в программу по развитию туризма Фото:

Тюменская область может войти в федеральную программу, призванную развивать автомобильный туризм на территории РФ. Об этом сообщил инфоцентр правительства Тюменской области.

«В качестве пилотного проекта я предлагаю начать с проекта трассы Санкт-Петербург — Москва — Казань — Екатеринбург — Тюмень — Владивосток. С министрами и губернаторами обсудим с ними лучшие практики, выработаем комплекс мер, какая поддержка потребуется губернаторам и бизнесу», — процитировал инфоцентр заместителя председателя Правительства РФ Дмитрия Чернышенко.

Обсуждение программы состоится на Петербургском международном экономическом форуме. Он пройдет с 14 по 17 июня.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Тюменская область может войти в федеральную программу, призванную развивать автомобильный туризм на территории РФ. Об этом сообщил инфоцентр правительства Тюменской области. «В качестве пилотного проекта я предлагаю начать с проекта трассы Санкт-Петербург — Москва — Казань — Екатеринбург — Тюмень — Владивосток. С министрами и губернаторами обсудим с ними лучшие практики, выработаем комплекс мер, какая поддержка потребуется губернаторам и бизнесу», — процитировал инфоцентр заместителя председателя Правительства РФ Дмитрия Чернышенко. Обсуждение программы состоится на Петербургском международном экономическом форуме. Он пройдет с 14 по 17 июня.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...