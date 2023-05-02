В пермской деревне за 48 млн рублей продается база отдыха с зоопарком

03 мая 2023 в 14:32 Размер текста - 17 +

База отдыха расположена в экологически чистом районе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В пермской деревне Болгары продается база отдыха «Викинг», на территории которой имеется мини-зоопарк. Стоимость готового бизнеса — 48 млн рублей. Объявление о продаже опубликовано на сайте «Авито» в разделе «Коммерческая недвижимость». «Продается работающая, прибыльная база отдыха на шести гектарах земли со строениями общей площадью более 1800 квадратных метров в экологически чистом районе. На участке более 10 строений, а также бассейн взрослый, бассейн детский, бани, беседки, кафе с кейтерингом, банкетный зал и мини-зоопарк. Цена — 48 млн рублей, рассмотрим обмен», — указано в объявлении. Уточняется, что на базе имеются футбольное и баскетбольное поля, а также волейбольная площадка, поэтому на ней часто любят проводить время коллективы спортсменов. Также на базе регулярно проводятся свадьбы. После покупки в распоряжение нового собственника перейдут вся мебель и спортинвентарь. Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае выставлена на продажу база отдыха, построенная на берегу Камы в антураже русской деревни. Стоимость объекта — 28,5 млн рублей.

В пермской деревне Болгары продается база отдыха «Викинг», на территории которой имеется мини-зоопарк. Стоимость готового бизнеса — 48 млн рублей. Объявление о продаже опубликовано на сайте «Авито» в разделе «Коммерческая недвижимость». «Продается работающая, прибыльная база отдыха на шести гектарах земли со строениями общей площадью более 1800 квадратных метров в экологически чистом районе. На участке более 10 строений, а также бассейн взрослый, бассейн детский, бани, беседки, кафе с кейтерингом, банкетный зал и мини-зоопарк. Цена — 48 млн рублей, рассмотрим обмен», — указано в объявлении. Уточняется, что на базе имеются футбольное и баскетбольное поля, а также волейбольная площадка, поэтому на ней часто любят проводить время коллективы спортсменов. Также на базе регулярно проводятся свадьбы. После покупки в распоряжение нового собственника перейдут вся мебель и спортинвентарь. Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае выставлена на продажу база отдыха, построенная на берегу Камы в антураже русской деревни. Стоимость объекта — 28,5 млн рублей.