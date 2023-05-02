В пермской деревне за 48 млн рублей продается база отдыха с зоопарком

В пермской деревне Болгары продается база отдыха «Викинг», на территории которой имеется мини-зоопарк. Стоимость готового бизнеса — 48 млн рублей. Объявление о продаже опубликовано на сайте «Авито» в разделе «Коммерческая недвижимость».
«Продается работающая, прибыльная база отдыха на шести гектарах земли со строениями общей площадью более 1800 квадратных метров в экологически чистом районе. На участке более 10 строений, а также бассейн взрослый, бассейн детский, бани, беседки, кафе с кейтерингом, банкетный зал и мини-зоопарк. Цена — 48 млн рублей, рассмотрим обмен», — указано в объявлении.
Уточняется, что на базе имеются футбольное и баскетбольное поля, а также волейбольная площадка, поэтому на ней часто любят проводить время коллективы спортсменов. Также на базе регулярно проводятся свадьбы. После покупки в распоряжение нового собственника перейдут вся мебель и спортинвентарь.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае выставлена на продажу база отдыха, построенная на берегу Камы в антураже русской деревни. Стоимость объекта — 28,5 млн рублей.
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