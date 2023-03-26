26 марта 2023
25 марта 2023

В Пермском крае продается база отдыха в стиле русской деревни. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Деревни, архив. Пермь, деревенская жизнь, природа, газовое отопление, деревня зимняя
База отдыха находится в 180 километрах от Перми (архивное фото) Фото:

В Пермском крае выставлена на продажу база отдыха «Берендей», построенная на берегу Камы в антураже русской деревни. Стоимость объекта — 28,5 млн рублей. Подробное описание актива размещено на сервисе бесплатных объявлений.

«Действующая база отдыха „Берендей“ на берегу Камы. Располагается в деревне Неволино Пермского края, в 180 километрах от Перми. Территория базы занимает 100 соток, земля в собственности, построена база из зимнего леса в стиле русской деревни. Цена — 28,5 млн рублей», — указано в объявлении.

Уточняется, что на территории базы есть гостиница на девять номеров с мангальной зоной, две русские бани, кафе, рассчитанное на 70 человек, бильярдная и детская площадка. Штат персонала полностью укомплектован, имеются постоянные клиенты.

Ранее URA.RU рассказывало, что пермяки из-за переезда в другой регион продают базу отдыха вблизи села Усть-Качка. На территории находятся два гостевых дома, баня, сад, две беседки с мангальными зонами и пирс.

База отдыха в стиле русской деревни расположена на берегу Камы
Фото:

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В Пермском крае выставлена на продажу база отдыха «Берендей», построенная на берегу Камы в антураже русской деревни. Стоимость объекта — 28,5 млн рублей. Подробное описание актива размещено на сервисе бесплатных объявлений. «Действующая база отдыха „Берендей“ на берегу Камы. Располагается в деревне Неволино Пермского края, в 180 километрах от Перми. Территория базы занимает 100 соток, земля в собственности, построена база из зимнего леса в стиле русской деревни. Цена — 28,5 млн рублей», — указано в объявлении. Уточняется, что на территории базы есть гостиница на девять номеров с мангальной зоной, две русские бани, кафе, рассчитанное на 70 человек, бильярдная и детская площадка. Штат персонала полностью укомплектован, имеются постоянные клиенты. Ранее URA.RU рассказывало, что пермяки из-за переезда в другой регион продают базу отдыха вблизи села Усть-Качка. На территории находятся два гостевых дома, баня, сад, две беседки с мангальными зонами и пирс.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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