База отдыха находится в 180 километрах от Перми (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Пермском крае выставлена на продажу база отдыха «Берендей», построенная на берегу Камы в антураже русской деревни. Стоимость объекта — 28,5 млн рублей. Подробное описание актива размещено на сервисе бесплатных объявлений.

«Действующая база отдыха „Берендей“ на берегу Камы. Располагается в деревне Неволино Пермского края, в 180 километрах от Перми. Территория базы занимает 100 соток, земля в собственности, построена база из зимнего леса в стиле русской деревни. Цена — 28,5 млн рублей», — указано в объявлении.

Уточняется, что на территории базы есть гостиница на девять номеров с мангальной зоной, две русские бани, кафе, рассчитанное на 70 человек, бильярдная и детская площадка. Штат персонала полностью укомплектован, имеются постоянные клиенты.

Ранее URA.RU рассказывало, что пермяки из-за переезда в другой регион продают базу отдыха вблизи села Усть-Качка. На территории находятся два гостевых дома, баня, сад, две беседки с мангальными зонами и пирс.