02 мая 2023

Власти ХМАО поставили дедлайн дорожникам по ремонту трасс

© Служба новостей «URA.RU»
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Дефекты на дорогах ХМАО устранят до 26 июня Фото:

Власти ХМАО проверили состояние дорог и потребовали от подрядчиков устранить дефекты до 26 июня. Официальный сайт окружных властей сообщает, что проверяющие осмотрели более 500 км автотрасс и мостов, где с 2019 по 2022 год проводили дорожные работы.

«Специальная комиссия, в состав которой вошли представители окружного управления автодорог и подрядных организаций, оценила техническое состояние 79 гарантийных объектов: 51 участок автомобильных дорог протяженностью 554 км, а также 28 мостовых сооружений. На нескольких объектах зафиксированы дефекты, подрядная организация устранит их за свой счет в срок до 26 июня текущего года», — указано в публикации.

По договору с подрядчиками, гарантийный срок на верхний слой дорожного покрытия составляет четыре года. Опоры и осветительные приборы на дорогах обслуживают по гарантии в течение трех лет.

Ранее URA.RU писало, что в Нягани (ХМАО) определили участки дорог, подлежащие текущему ремонту. Общая площадь городских магистралей, где будут вести ремонт, составляет более 4500 квадратных метров.

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Власти ХМАО проверили состояние дорог и потребовали от подрядчиков устранить дефекты до 26 июня. Официальный сайт окружных властей сообщает, что проверяющие осмотрели более 500 км автотрасс и мостов, где с 2019 по 2022 год проводили дорожные работы. «Специальная комиссия, в состав которой вошли представители окружного управления автодорог и подрядных организаций, оценила техническое состояние 79 гарантийных объектов: 51 участок автомобильных дорог протяженностью 554 км, а также 28 мостовых сооружений. На нескольких объектах зафиксированы дефекты, подрядная организация устранит их за свой счет в срок до 26 июня текущего года», — указано в публикации. По договору с подрядчиками, гарантийный срок на верхний слой дорожного покрытия составляет четыре года. Опоры и осветительные приборы на дорогах обслуживают по гарантии в течение трех лет. Ранее URA.RU писало, что в Нягани (ХМАО) определили участки дорог, подлежащие текущему ремонту. Общая площадь городских магистралей, где будут вести ремонт, составляет более 4500 квадратных метров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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