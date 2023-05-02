Власти ХМАО поставили дедлайн дорожникам по ремонту трасс

03 мая 2023 в 15:25 Размер текста - 17 +

Дефекты на дорогах ХМАО устранят до 26 июня Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Власти ХМАО проверили состояние дорог и потребовали от подрядчиков устранить дефекты до 26 июня. Официальный сайт окружных властей сообщает, что проверяющие осмотрели более 500 км автотрасс и мостов, где с 2019 по 2022 год проводили дорожные работы. «Специальная комиссия, в состав которой вошли представители окружного управления автодорог и подрядных организаций, оценила техническое состояние 79 гарантийных объектов: 51 участок автомобильных дорог протяженностью 554 км, а также 28 мостовых сооружений. На нескольких объектах зафиксированы дефекты, подрядная организация устранит их за свой счет в срок до 26 июня текущего года», — указано в публикации. По договору с подрядчиками, гарантийный срок на верхний слой дорожного покрытия составляет четыре года. Опоры и осветительные приборы на дорогах обслуживают по гарантии в течение трех лет. Ранее URA.RU писало, что в Нягани (ХМАО) определили участки дорог, подлежащие текущему ремонту. Общая площадь городских магистралей, где будут вести ремонт, составляет более 4500 квадратных метров.

Власти ХМАО проверили состояние дорог и потребовали от подрядчиков устранить дефекты до 26 июня. Официальный сайт окружных властей сообщает, что проверяющие осмотрели более 500 км автотрасс и мостов, где с 2019 по 2022 год проводили дорожные работы. «Специальная комиссия, в состав которой вошли представители окружного управления автодорог и подрядных организаций, оценила техническое состояние 79 гарантийных объектов: 51 участок автомобильных дорог протяженностью 554 км, а также 28 мостовых сооружений. На нескольких объектах зафиксированы дефекты, подрядная организация устранит их за свой счет в срок до 26 июня текущего года», — указано в публикации. По договору с подрядчиками, гарантийный срок на верхний слой дорожного покрытия составляет четыре года. Опоры и осветительные приборы на дорогах обслуживают по гарантии в течение трех лет. Ранее URA.RU писало, что в Нягани (ХМАО) определили участки дорог, подлежащие текущему ремонту. Общая площадь городских магистралей, где будут вести ремонт, составляет более 4500 квадратных метров.