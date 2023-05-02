Губернатор ХМАО готовит обращение к Путину

Губернатор ХМАО Наталья Комарова готовит обращение к президенту РФ Владимиру Путину о присвоении Ханты-Мансийску звание «Город трудовой доблести». Информация об этом появилась на сайте окружного правительства.
«Проектом распоряжения предлагается поддержать предложение администрации города Ханты-Мансийска о присвоении городу Ханты-Мансийску почетного звания Российской Федерации „Город трудовой доблести“ и обратиться к президенту Российской Федерации с ходатайством об его присвоении», — указано в сопроводительной документации. Обращение будет оформлено на ближайшем заседании окружного правительства.
С инициативой присвоить Ханты-Мансийску почетное звание выступил глава города Максим Ряшин. Звание присуждается городам, жители которых принимали активное участие в Великой Отечественной войне. Предложение направят президенту, если его одобрят члены правительства на заседании, которое состоится 5 мая.
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