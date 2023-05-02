Губернатор ХМАО готовит обращение к Путину

Губернатор ХМАО готовит обращение к президенту РФ о присвоении Ханты-Мансийску почетного звания

03 мая 2023 в 15:24 Размер текста - 17 +

Губернатор Югры Наталья Комарова готовит обращение к президенту Фото: Алексей Андронов © URA.RU Губернатор ХМАО Наталья Комарова готовит обращение к президенту РФ Владимиру Путину о присвоении Ханты-Мансийску звание «Город трудовой доблести». Информация об этом появилась на сайте окружного правительства. «Проектом распоряжения предлагается поддержать предложение администрации города Ханты-Мансийска о присвоении городу Ханты-Мансийску почетного звания Российской Федерации „Город трудовой доблести“ и обратиться к президенту Российской Федерации с ходатайством об его присвоении», — указано в сопроводительной документации. Обращение будет оформлено на ближайшем заседании окружного правительства. С инициативой присвоить Ханты-Мансийску почетное звание выступил глава города Максим Ряшин. Звание присуждается городам, жители которых принимали активное участие в Великой Отечественной войне. Предложение направят президенту, если его одобрят члены правительства на заседании, которое состоится 5 мая.

Губернатор ХМАО Наталья Комарова готовит обращение к президенту РФ Владимиру Путину о присвоении Ханты-Мансийску звание «Город трудовой доблести». Информация об этом появилась на сайте окружного правительства. «Проектом распоряжения предлагается поддержать предложение администрации города Ханты-Мансийска о присвоении городу Ханты-Мансийску почетного звания Российской Федерации „Город трудовой доблести“ и обратиться к президенту Российской Федерации с ходатайством об его присвоении», — указано в сопроводительной документации. Обращение будет оформлено на ближайшем заседании окружного правительства. С инициативой присвоить Ханты-Мансийску почетное звание выступил глава города Максим Ряшин. Звание присуждается городам, жители которых принимали активное участие в Великой Отечественной войне. Предложение направят президенту, если его одобрят члены правительства на заседании, которое состоится 5 мая.