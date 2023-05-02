02 мая 2023

Губернатор ХМАО готовит обращение к Путину

Губернатор ХМАО готовит обращение к президенту РФ о присвоении Ханты-Мансийску почетного звания
© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Н.В. Комаровой. Ханты-Мансийск, портрет, комарова наталья
Губернатор Югры Наталья Комарова готовит обращение к президенту Фото:

Губернатор ХМАО Наталья Комарова готовит обращение к президенту РФ Владимиру Путину о присвоении Ханты-Мансийску звание «Город трудовой доблести». Информация об этом появилась на сайте окружного правительства.

«Проектом распоряжения предлагается поддержать предложение администрации города Ханты-Мансийска о присвоении городу Ханты-Мансийску почетного звания Российской Федерации „Город трудовой доблести“ и обратиться к президенту Российской Федерации с ходатайством об его присвоении», — указано в сопроводительной документации. Обращение будет оформлено на ближайшем заседании окружного правительства.

С инициативой присвоить Ханты-Мансийску почетное звание выступил глава города Максим Ряшин. Звание присуждается городам, жители которых принимали активное участие в Великой Отечественной войне. Предложение направят президенту, если его одобрят члены правительства на заседании, которое состоится 5 мая.

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Губернатор ХМАО Наталья Комарова готовит обращение к президенту РФ Владимиру Путину о присвоении Ханты-Мансийску звание «Город трудовой доблести». Информация об этом появилась на сайте окружного правительства. «Проектом распоряжения предлагается поддержать предложение администрации города Ханты-Мансийска о присвоении городу Ханты-Мансийску почетного звания Российской Федерации „Город трудовой доблести“ и обратиться к президенту Российской Федерации с ходатайством об его присвоении», — указано в сопроводительной документации. Обращение будет оформлено на ближайшем заседании окружного правительства. С инициативой присвоить Ханты-Мансийску почетное звание выступил глава города Максим Ряшин. Звание присуждается городам, жители которых принимали активное участие в Великой Отечественной войне. Предложение направят президенту, если его одобрят члены правительства на заседании, которое состоится 5 мая.
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