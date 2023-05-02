Вице-губернатор ХМАО посоветовал чиновнику сменить работу из-за скотского отношения к детям

03 мая 2023 в 17:00 Размер текста - 17 +

Первый зам губернатора ХМАО Шипилов предложил чиновникам мэрии Нижневартовска «не заниматься словоблюдством» Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Первый заместитель губернатора ХМАО Алексей Шипилов посоветовал начальнику отдела транспорта и связи мэрии Нижневартовска Василию Гнедашу сменить место работы из-за скотского отношения к детям. Гнедаш заявил интернет-изданию «NEFT», что не видит противоправного в действиях водителя, который требовал деньги за проезд от глухонемой школьницы и довел девочку до слез. В ответ Шипилов в своем telegram-канале предложил ему оставить муниципальную службу ради адвокатской практики. «Судя по комментарию должностного лица, это „великий юрист“. Лучшее место работы для такого „великого юриста“, как минимум, адвокатская практика, но точно не муниципальная служба. Демонстрация скотского отношения к людям и тем более к детям должна всячески пресекаться. Поэтому должностным лицам нужно организовать работу, уладить эту ситуацию и впредь не заниматься словоблюдством», — написал Шипилов. По словам очевидцев, за девочку расплатились взрослые. Она пыталась написать сообщение в телефоне, но водитель, как отмечают попутчики, продолжил давить на ребенка и после оплаты. История попала в городские соцсети. «Мы знаем об этой ситуации пока только из соцсетей. В каждом таком случае нужно разбираться отдельно, однако здесь, из того, что описано в посте, противоправных действий от водителя не было», — цитирует NEFT ответ Гнедаша. Журналист агентства направил запрос в пресс-службу мэрии Нижневартовска о дальнейшей судьбе Гнедаша. В ведомстве пообещали разобраться в ситуации и дать комментарий позже. Ранее URA.RU писало, что инцидентом с глухонемой школьницей заинтересовалась полиция. В УМВД по ХМАО начали проверку всех обстоятельств произошедшего. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Первый заместитель губернатора ХМАО Алексей Шипилов посоветовал начальнику отдела транспорта и связи мэрии Нижневартовска Василию Гнедашу сменить место работы из-за скотского отношения к детям. Гнедаш заявил интернет-изданию «NEFT», что не видит противоправного в действиях водителя, который требовал деньги за проезд от глухонемой школьницы и довел девочку до слез. В ответ Шипилов в своем telegram-канале предложил ему оставить муниципальную службу ради адвокатской практики. «Судя по комментарию должностного лица, это „великий юрист“. Лучшее место работы для такого „великого юриста“, как минимум, адвокатская практика, но точно не муниципальная служба. Демонстрация скотского отношения к людям и тем более к детям должна всячески пресекаться. Поэтому должностным лицам нужно организовать работу, уладить эту ситуацию и впредь не заниматься словоблюдством», — написал Шипилов. По словам очевидцев, за девочку расплатились взрослые. Она пыталась написать сообщение в телефоне, но водитель, как отмечают попутчики, продолжил давить на ребенка и после оплаты. История попала в городские соцсети. «Мы знаем об этой ситуации пока только из соцсетей. В каждом таком случае нужно разбираться отдельно, однако здесь, из того, что описано в посте, противоправных действий от водителя не было», — цитирует NEFT ответ Гнедаша. Журналист агентства направил запрос в пресс-службу мэрии Нижневартовска о дальнейшей судьбе Гнедаша. В ведомстве пообещали разобраться в ситуации и дать комментарий позже. Ранее URA.RU писало, что инцидентом с глухонемой школьницей заинтересовалась полиция. В УМВД по ХМАО начали проверку всех обстоятельств произошедшего.