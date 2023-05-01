Полиция устроила проверку инцидента со школьницей, которую водитель автобуса довел до слез в ХМАО

Полиция начала проверку инцидента Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Полиция начала проверку инцидента с глухонемой школьницей в Нижневартовске, которую водитель автобуса довел до слез. Об этом URA.RU сообщили в УМВД по ХМАО.

«Проверка уже проводится. Зарегистрировали сегодня по сообщениям из соцсетей», — прокомментировали журналисту агентства в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел в автобусе № 16, когда водитель стал проверять билеты у пассажиров и дошел до глухонемой школьницы. «Девочка печатала ему на телефоне, и его ответы составляли лишь „да что ты мне тычешь“. Дорогие дамы отдали девочке билетик и вышли сами», — говорится в публикации группы «ЧП Нижневартовск» в соцсети «ВКонтакте». В итоге школьница начала плакать, и другие пассажиры заплатили за нее, утверждает очевидец.

В департаменте ЖКХ Нижневартовске добавили, что автотранспортное предприятие также начало служебную проверку. «По итогам будет принято решение о дальнейших мерах», — прокомментировали в ведомстве.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте должны были судить водителя автобуса, который сломал подростку нос из-за брошенного снежка. Мужчину обвиняли в умышленном причинении легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений.