В Госдуме потребовали ударить ракетами по резиденции Зеленского 03 мая 2023 в 17:23 Размер текста - 17 + Необходимо нанести удар по резиденции Владимира Зеленского, заявил Михаил Шеремет Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Украина попыталась совершить покушение на Путина Необходимо нанести ракетный удар по резиденции президента Украины Владимира Зеленского в ответ на попытку покушения на российского лидера Владимира Путина. С таким призывом выступил депутат Госдумы Михаил Шеремет. Новость по теме Что известно о попытке покушения на Путина и атаке украинских беспилотников на Кремль «Пора нанести ракетный удар по резиденции Зеленского в Киеве. Готов передать координаты — улица Банковая, 11», — сказал Шеремет РИА Новости. Он добавил, что в Киеве засели террористы, с которыми бессмысленно договариваться. По словам Шеремета, Зеленский с этого момента должен начать бояться. Ранее два украинских беспилотника пытались атаковать Кремль. Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер не пострадал. Необходимо нанести ракетный удар по резиденции президента Украины Владимира Зеленского в ответ на попытку покушения на российского лидера Владимира Путина. С таким призывом выступил депутат Госдумы Михаил Шеремет. «Пора нанести ракетный удар по резиденции Зеленского в Киеве. Готов передать координаты — улица Банковая, 11», — сказал Шеремет РИА Новости. Он добавил, что в Киеве засели террористы, с которыми бессмысленно договариваться. По словам Шеремета, Зеленский с этого момента должен начать бояться. Ранее два украинских беспилотника пытались атаковать Кремль. Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер не пострадал. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям