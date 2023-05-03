В Госдуме потребовали ударить ракетами по резиденции Зеленского

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Украина, архив, флаги украины, киев
Необходимо нанести удар по резиденции Владимира Зеленского, заявил Михаил Шеремет Фото:
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Украина попыталась совершить покушение на Путина

Необходимо нанести ракетный удар по резиденции президента Украины Владимира Зеленского в ответ на попытку покушения на российского лидера Владимира Путина. С таким призывом выступил депутат Госдумы Михаил Шеремет.

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«Пора нанести ракетный удар по резиденции Зеленского в Киеве. Готов передать координаты — улица Банковая, 11», — сказал Шеремет РИА Новости. Он добавил, что в Киеве засели террористы, с которыми бессмысленно договариваться. По словам Шеремета, Зеленский с этого момента должен начать бояться.

Ранее два украинских беспилотника пытались атаковать Кремль. Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер не пострадал.

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Необходимо нанести ракетный удар по резиденции президента Украины Владимира Зеленского в ответ на попытку покушения на российского лидера Владимира Путина. С таким призывом выступил депутат Госдумы Михаил Шеремет. «Пора нанести ракетный удар по резиденции Зеленского в Киеве. Готов передать координаты — улица Банковая, 11», — сказал Шеремет РИА Новости. Он добавил, что в Киеве засели террористы, с которыми бессмысленно договариваться. По словам Шеремета, Зеленский с этого момента должен начать бояться. Ранее два украинских беспилотника пытались атаковать Кремль. Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер не пострадал.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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