Что известно о попытке покушения на Путина и атаке украинских беспилотников на Кремль

03 мая 2023 в 16:59 Размер текста - 17 +

Украинские БПЛА предприняли попытку покушения на Владимира Путина Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Украина попыталась совершить покушение на Путина Два украинских беспилотника совершили попытку покушения на президента России Владимира Путина. URA.RU приводит краткую сводку, что известно на данный момент о происшествии. Киев в ночь на среду пытался нанести удар беспилотниками по кремлевской резиденции Путина. Оба аппарата были выведены из строя в результате предпринятых военными и специальными службами своевременных действий.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что атака была попыткой покушения на Путина. Песков добавил, что Кремль считает атаку террористической акцией.

В Кремле сообщили, что Путин не пострадал. График работы президента не изменился.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль оставляет за собой право на ответ киевскому режиму. «Российская сторона оставляет за собой право принять ответные меры там и тогда, где и когда посчитает нужным», — объяснил Песков.

Президент на момент атаки не находился в Кремле. Путин на данный момент находится в подмосковной резиденции в Ново-Огарево.

В Кремле отказались переносить парад 9 мая на Красной площади. По словам Пескова, никаких изменений планов нет. Фото: соцсети Фото: соцсети

Два украинских беспилотника совершили попытку покушения на президента России Владимира Путина. URA.RU приводит краткую сводку, что известно на данный момент о происшествии.