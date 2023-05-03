Что известно о попытке покушения на Путина и атаке украинских беспилотников на Кремль

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Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзинь Пин на встрече во время совместного заявления в Кремле. Москва, путин владимир
Украинские БПЛА предприняли попытку покушения на Владимира Путина Фото:
новость из сюжета
Украина попыталась совершить покушение на Путина

Два украинских беспилотника совершили попытку покушения на президента России Владимира Путина. URA.RU приводит краткую сводку, что известно на данный момент о происшествии.

  • Киев в ночь на среду пытался нанести удар беспилотниками по кремлевской резиденции Путина. Оба аппарата были выведены из строя в результате предпринятых военными и специальными службами своевременных действий.
  • Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что атака была попыткой покушения на Путина. Песков добавил, что Кремль считает атаку террористической акцией.
  • В Кремле сообщили, что Путин не пострадал. График работы президента не изменился.
  • Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль оставляет за собой право на ответ киевскому режиму. «Российская сторона оставляет за собой право принять ответные меры там и тогда, где и когда посчитает нужным», — объяснил Песков.
  • Президент на момент атаки не находился в Кремле. Путин на данный момент находится в подмосковной резиденции в Ново-Огарево.
  • В Кремле отказались переносить парад 9 мая на Красной площади. По словам Пескова, никаких изменений планов нет.

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Два украинских беспилотника совершили попытку покушения на президента России Владимира Путина. URA.RU приводит краткую сводку, что известно на данный момент о происшествии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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