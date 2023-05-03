Что известно о попытке покушения на Путина и атаке украинских беспилотников на Кремль

Украинские БПЛА предприняли попытку покушения на Владимира Путина
новость из сюжетаУкраина попыталась совершить покушение на Путина
Два украинских беспилотника совершили попытку покушения на президента России Владимира Путина. URA.RU приводит краткую сводку, что известно на данный момент о происшествии.
- Киев в ночь на среду пытался нанести удар беспилотниками по кремлевской резиденции Путина. Оба аппарата были выведены из строя в результате предпринятых военными и специальными службами своевременных действий.
- Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что атака была попыткой покушения на Путина. Песков добавил, что Кремль считает атаку террористической акцией.
- В Кремле сообщили, что Путин не пострадал. График работы президента не изменился.
- Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль оставляет за собой право на ответ киевскому режиму. «Российская сторона оставляет за собой право принять ответные меры там и тогда, где и когда посчитает нужным», — объяснил Песков.
- Президент на момент атаки не находился в Кремле. Путин на данный момент находится в подмосковной резиденции в Ново-Огарево.
- В Кремле отказались переносить парад 9 мая на Красной площади. По словам Пескова, никаких изменений планов нет.
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