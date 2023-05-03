Экономист Федюкович спрогнозировала отказ от доллара в ближайшие 10 лет

04 мая 2023 в 05:07 Размер текста - 17 +

Сделки в долларах становятся невыгодными, сказала Екатерина Федюкович Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Страны могут отказаться от расчета в единой валюте, то есть в долларах в ближайшие 10 лет. Об этом в беседе с URA.RU заявила кандидат экономических наук, эксперт аналитического центра университета «Синергия» Екатерина Федюкович. «Сегодня, когда экономика Штатов крайне нестабильна и рецессия вполне ожидаема, а стоимость американской валюты по отношению к другим валютам снижается, осуществлять сделки в долларах становится невыгодно. Снижение курсовой разницы может существенно сократить экономическую выгоду таких сделок. Особенно страдают инвесторы. Прогнозировать быстрый отказ от „единой“ валюты расчетов я бы не стала, хотя теоретически это возможно. Мы видим движение некоторых стран в этом направлении. Особенно заметно это стало за последний год. Скорее всего, это может занять от пяти до 10 лет. За год точно не получится. Об экономической войне против США говорить не стоит. Это скорее рационализация экономических отношений и операций», — сказала Екатерина Федюкович. По ее словам, сейчас расчеты в долларах значительно поддерживают американскую экономику. «Что происходит, когда расчеты проводятся только в одной валюте, то есть в американском долларе? Возникает колоссальный спрос на доллары. Для проведения расчетов их необходимо купить на бирже, что, в свою очередь, позволяет поддерживать рыночную цену валюты США. Кроме того, все сделки в валюте США проходят через банки этой страны, что помогает поддерживать ее банковскую систему. По факту это неочевидное поддержание экономики страны», — отметила кандидат экономических наук. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Страны могут отказаться от расчета в единой валюте, то есть в долларах в ближайшие 10 лет. Об этом в беседе с URA.RU заявила кандидат экономических наук, эксперт аналитического центра университета «Синергия» Екатерина Федюкович. «Сегодня, когда экономика Штатов крайне нестабильна и рецессия вполне ожидаема, а стоимость американской валюты по отношению к другим валютам снижается, осуществлять сделки в долларах становится невыгодно. Снижение курсовой разницы может существенно сократить экономическую выгоду таких сделок. Особенно страдают инвесторы. Прогнозировать быстрый отказ от „единой“ валюты расчетов я бы не стала, хотя теоретически это возможно. Мы видим движение некоторых стран в этом направлении. Особенно заметно это стало за последний год. Скорее всего, это может занять от пяти до 10 лет. За год точно не получится. Об экономической войне против США говорить не стоит. Это скорее рационализация экономических отношений и операций», — сказала Екатерина Федюкович. По ее словам, сейчас расчеты в долларах значительно поддерживают американскую экономику. «Что происходит, когда расчеты проводятся только в одной валюте, то есть в американском долларе? Возникает колоссальный спрос на доллары. Для проведения расчетов их необходимо купить на бирже, что, в свою очередь, позволяет поддерживать рыночную цену валюты США. Кроме того, все сделки в валюте США проходят через банки этой страны, что помогает поддерживать ее банковскую систему. По факту это неочевидное поддержание экономики страны», — отметила кандидат экономических наук.