Температура в Екатеринбурге превысила почти столетний максимум

В Екатеринбурге день 3 мая стал самым жарким за 96 лет
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Екатеринбург, жара, фонтан, брызги воды
В Екатеринбурге потеплело до 27 градусов Фото:

Сутки 3 мая стали самыми жаркими почти за сто лет измерения температуры в этот день. Воздух прогрелся до 27 градусов. Об этом сообщили синоптики.

«Обновлен суточный рекорд максимальной температуры для 3 мая», — говорится в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». Там отметили, что последний раз в Екатеринбурге 3 мая фиксировали подобную жару только в 1927 году. Тогда воздух прогревался до 26,1 градуса.

Температура фиксировалась в 14:00. Однако температура может вырасти более значительно в следующие дни мая. Более точные прогнозы синоптики опубликуют позднее.

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Сутки 3 мая стали самыми жаркими почти за сто лет измерения температуры в этот день. Воздух прогрелся до 27 градусов. Об этом сообщили синоптики. «Обновлен суточный рекорд максимальной температуры для 3 мая», — говорится в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». Там отметили, что последний раз в Екатеринбурге 3 мая фиксировали подобную жару только в 1927 году. Тогда воздух прогревался до 26,1 градуса. Температура фиксировалась в 14:00. Однако температура может вырасти более значительно в следующие дни мая. Более точные прогнозы синоптики опубликуют позднее.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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