Температура в Екатеринбурге превысила почти столетний максимум

В Екатеринбурге день 3 мая стал самым жарким за 96 лет

03 мая 2023 в 18:44 Размер текста - 17 +

В Екатеринбурге потеплело до 27 градусов Фото: Московец Илья © URA.RU Сутки 3 мая стали самыми жаркими почти за сто лет измерения температуры в этот день. Воздух прогрелся до 27 градусов. Об этом сообщили синоптики. «Обновлен суточный рекорд максимальной температуры для 3 мая», — говорится в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». Там отметили, что последний раз в Екатеринбурге 3 мая фиксировали подобную жару только в 1927 году. Тогда воздух прогревался до 26,1 градуса. Температура фиксировалась в 14:00. Однако температура может вырасти более значительно в следующие дни мая. Более точные прогнозы синоптики опубликуют позднее.

Сутки 3 мая стали самыми жаркими почти за сто лет измерения температуры в этот день. Воздух прогрелся до 27 градусов. Об этом сообщили синоптики. «Обновлен суточный рекорд максимальной температуры для 3 мая», — говорится в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». Там отметили, что последний раз в Екатеринбурге 3 мая фиксировали подобную жару только в 1927 году. Тогда воздух прогревался до 26,1 градуса. Температура фиксировалась в 14:00. Однако температура может вырасти более значительно в следующие дни мая. Более точные прогнозы синоптики опубликуют позднее.