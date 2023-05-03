Температура в Екатеринбурге превысила почти столетний максимум

В Екатеринбурге потеплело до 27 градусов
Сутки 3 мая стали самыми жаркими почти за сто лет измерения температуры в этот день. Воздух прогрелся до 27 градусов. Об этом сообщили синоптики.
«Обновлен суточный рекорд максимальной температуры для 3 мая», — говорится в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». Там отметили, что последний раз в Екатеринбурге 3 мая фиксировали подобную жару только в 1927 году. Тогда воздух прогревался до 26,1 градуса.
Температура фиксировалась в 14:00. Однако температура может вырасти более значительно в следующие дни мая. Более точные прогнозы синоптики опубликуют позднее.
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