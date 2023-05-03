На актера Алексея Панина завели уголовное дело за оправдание терроризма 03 мая 2023 в 19:17 Размер текста - 17 + На Алексея Панина завели уголовное дело, сообщают СМИ Фото: Алексей Куденко / РИА Новости Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против российского актера Алексея Панина. Об этом сообщает источник «Лента.ру». Уточняется, что Панина подозревают в оправдании терроризма. «В отношении российского актера театра и кино Алексея Панина возбуждено уголовное дело», — сообщается в материале со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Дело заведено по части 2 статьи 205.2 УК РФ. Ранее Панин покинул РФ после видео, на котором актер обрадовался взрыву на Крымском мосту, передает «Дни.ру». Панин признался, что не может найти работу вне России. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против российского актера Алексея Панина. Об этом сообщает источник «Лента.ру». Уточняется, что Панина подозревают в оправдании терроризма. «В отношении российского актера театра и кино Алексея Панина возбуждено уголовное дело», — сообщается в материале со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Дело заведено по части 2 статьи 205.2 УК РФ. Ранее Панин покинул РФ после видео, на котором актер обрадовался взрыву на Крымском мосту, передает «Дни.ру». Панин признался, что не может найти работу вне России. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям