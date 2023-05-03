На актера Алексея Панина завели уголовное дело за оправдание терроризма

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На Алексея Панина завели уголовное дело, сообщают СМИ Фото:

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против российского актера Алексея Панина. Об этом сообщает источник «Лента.ру». Уточняется, что Панина подозревают в оправдании терроризма.

«В отношении российского актера театра и кино Алексея Панина возбуждено уголовное дело», — сообщается в материале со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Дело заведено по части 2 статьи 205.2 УК РФ.

Ранее Панин покинул РФ после видео, на котором актер обрадовался взрыву на Крымском мосту, передает «Дни.ру». Панин признался, что не может найти работу вне России.

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Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против российского актера Алексея Панина. Об этом сообщает источник «Лента.ру». Уточняется, что Панина подозревают в оправдании терроризма. «В отношении российского актера театра и кино Алексея Панина возбуждено уголовное дело», — сообщается в материале со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Дело заведено по части 2 статьи 205.2 УК РФ. Ранее Панин покинул РФ после видео, на котором актер обрадовался взрыву на Крымском мосту, передает «Дни.ру». Панин признался, что не может найти работу вне России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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