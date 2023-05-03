В Кремле отказались раскрывать, где будет работать Путин

Песков: Кремль своевременно оповестит о месте работы Путина 4 мая
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Заседание Госсовета по молодежной политике в Кремле. Москва, путин владимир
Место работы Владимира Путина 4 мая станет известно позже, заявил Дмитрий Песков Фото:
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Место работы президента России Владимира Путина 4 мая будет объявлено позже. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Кремль своевременно оповестит о том, где именно будет работать Владимир Путин 4 мая», — передает слова Пескова РИА Новости. Он отметил, что возможные варианты места работы остаются все те же. Это государственная резиденция в Ново-Огарево, либо московский Кремль, заключил Песков.

Ранее в Москве произошла атака украинских беспилотников на Кремль. Целью атаки являлось покушение на жизнь Владимира Путина. Непосредственно в момент атаки российский президент не находился в Кремле. Инцидент никак не повлиял на рабочий график главы государства. Власти Москвы объявили о запрете на запуск беспилотных летательных аппаратов в российской столице, который вступает в силу с 3 мая, передают «Дни.ру».

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Место работы президента России Владимира Путина 4 мая будет объявлено позже. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Кремль своевременно оповестит о том, где именно будет работать Владимир Путин 4 мая», — передает слова Пескова РИА Новости. Он отметил, что возможные варианты места работы остаются все те же. Это государственная резиденция в Ново-Огарево, либо московский Кремль, заключил Песков. Ранее в Москве произошла атака украинских беспилотников на Кремль. Целью атаки являлось покушение на жизнь Владимира Путина. Непосредственно в момент атаки российский президент не находился в Кремле. Инцидент никак не повлиял на рабочий график главы государства. Власти Москвы объявили о запрете на запуск беспилотных летательных аппаратов в российской столице, который вступает в силу с 3 мая, передают «Дни.ру».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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