В Кремле отказались раскрывать, где будет работать Путин

Место работы президента России Владимира Путина 4 мая будет объявлено позже. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Кремль своевременно оповестит о том, где именно будет работать Владимир Путин 4 мая», — передает слова Пескова РИА Новости. Он отметил, что возможные варианты места работы остаются все те же. Это государственная резиденция в Ново-Огарево, либо московский Кремль, заключил Песков.
Ранее в Москве произошла атака украинских беспилотников на Кремль. Целью атаки являлось покушение на жизнь Владимира Путина. Непосредственно в момент атаки российский президент не находился в Кремле. Инцидент никак не повлиял на рабочий график главы государства. Власти Москвы объявили о запрете на запуск беспилотных летательных аппаратов в российской столице, который вступает в силу с 3 мая, передают «Дни.ру».
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