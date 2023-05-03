Зеленский высказался об ударах по Кремлю и покушении на Путина

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не атаковал Кремль беспилотниками. Об этом украинский лидер заявил на пресс-конференции в Хельсинки.
«Думаю, это будет понятно всем: мы не атакуем [президента РФ Владимира] Путина или Москву, мы воюем на нашей территории, защищая наши города и села», — сказал Зеленский. Его слова приводит ТАСС.
Ранее два украинских беспилотника пытались атаковать Кремль. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, теракт был инициирован киевской властью для попытки покушения на российского лидера Владимира Путина. Госсекретарь США Энтони Блинкен прокомментировал атаку, заявив, что Штаты оставляют на усмотрение Киева решения по своей защите, пишет RT.
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