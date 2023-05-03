В Свердловской области начался новый крупный пожар

Свердловские спасатели тушат десять гектаров горящего леса в Верхней Салде

03 мая 2023 в 20:57 Размер текста - 17 +

Пожар тушат спасатели МЧС и Авиалесоохраны Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Верхней Салде (Свердловская область) распространяется сильный пожар, который тушат силами МЧС и Авиалесоохраны. Об этом сообщили в оперативных службах. «Самая горячая обстановка сейчас под Верхней Салдой. Там горит порядка десяти гектаров леса», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте «Вести Урал». На месте работают сотрудники оперативных ведомств. По предварительной информации, огонь распространился на десять гектаров леса, однако угрозы для жителей нет. URA.RU обратилось на горячую линию региональной Авиалесоохраны. Там попросили обратиться позже, а затем перестали отвечать на звонки. В пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области на момент публикации не ответили на вопрос о пожаре.

В Верхней Салде (Свердловская область) распространяется сильный пожар, который тушат силами МЧС и Авиалесоохраны. Об этом сообщили в оперативных службах. «Самая горячая обстановка сейчас под Верхней Салдой. Там горит порядка десяти гектаров леса», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте «Вести Урал». На месте работают сотрудники оперативных ведомств. По предварительной информации, огонь распространился на десять гектаров леса, однако угрозы для жителей нет. URA.RU обратилось на горячую линию региональной Авиалесоохраны. Там попросили обратиться позже, а затем перестали отвечать на звонки. В пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области на момент публикации не ответили на вопрос о пожаре.