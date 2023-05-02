Мэр из ЯНАО подготовился к сезону дорожных работ

Власти Пуровского района ЯНАО ждут благоприятных погодных условий, чтобы приступить к дорожным работам. В Тарко-Сале планируется построить современную дорогу по улице Промышленной, а в поселениях заменить дорожные плиты, сообщил глава района Антон Колодин.
«К началу сезона дорожных работ все готово, необходимый материал приобретен, определены подрядные организации. Ждем благоприятных погодных условий и приступим к ремонту», — написал в своем telegram-канале Антон Колодин.
В Тарко-Сале планируется строительство современной автодороги по улице Промышленная. Там не только положат асфальт, но и оборудуют тротуары, ливневую канализацию и проведут уличное освещение. На улице Мезенцева уложат выравнивающий слой асфальта, а также начнут строительство проезда в микрорайоне Южный.
В Ханымее дорожники отремонтируют улицы Школьная и Центральная, в Пуровске капитально отремонтируют дорогу на въезде в поселок. В Уренгое дорожники заменят 420 дорожных плит, в Халясавэе — 488 дорожных плит, в Самбурге под замену попадают 368 плит.
Ранее URA.RU рассказало, что в Новом Уренгое отремонтируют дорогу по улице Магистральная, которая ведет к аэропорту. Строительство пяти километров современной дороги продлится три года.
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