Мэр из ЯНАО подготовился к сезону дорожных работ

В Пуровском районе ЯНАО заменят больше тысячи дорожных плит и уложат новый асфальт

03 мая 2023 в 23:01 Размер текста - 17 +

Антон Колодин сообщил, какие дороги отремонтируют в Пуровском районе Фото: Илья Московец © URA.RU Власти Пуровского района ЯНАО ждут благоприятных погодных условий, чтобы приступить к дорожным работам. В Тарко-Сале планируется построить современную дорогу по улице Промышленной, а в поселениях заменить дорожные плиты, сообщил глава района Антон Колодин. «К началу сезона дорожных работ все готово, необходимый материал приобретен, определены подрядные организации. Ждем благоприятных погодных условий и приступим к ремонту», — написал в своем telegram-канале Антон Колодин. В Тарко-Сале планируется строительство современной автодороги по улице Промышленная. Там не только положат асфальт, но и оборудуют тротуары, ливневую канализацию и проведут уличное освещение. На улице Мезенцева уложат выравнивающий слой асфальта, а также начнут строительство проезда в микрорайоне Южный. В Ханымее дорожники отремонтируют улицы Школьная и Центральная, в Пуровске капитально отремонтируют дорогу на въезде в поселок. В Уренгое дорожники заменят 420 дорожных плит, в Халясавэе — 488 дорожных плит, в Самбурге под замену попадают 368 плит. Ранее URA.RU рассказало, что в Новом Уренгое отремонтируют дорогу по улице Магистральная, которая ведет к аэропорту. Строительство пяти километров современной дороги продлится три года.

Власти Пуровского района ЯНАО ждут благоприятных погодных условий, чтобы приступить к дорожным работам. В Тарко-Сале планируется построить современную дорогу по улице Промышленной, а в поселениях заменить дорожные плиты, сообщил глава района Антон Колодин. «К началу сезона дорожных работ все готово, необходимый материал приобретен, определены подрядные организации. Ждем благоприятных погодных условий и приступим к ремонту», — написал в своем telegram-канале Антон Колодин. В Тарко-Сале планируется строительство современной автодороги по улице Промышленная. Там не только положат асфальт, но и оборудуют тротуары, ливневую канализацию и проведут уличное освещение. На улице Мезенцева уложат выравнивающий слой асфальта, а также начнут строительство проезда в микрорайоне Южный. В Ханымее дорожники отремонтируют улицы Школьная и Центральная, в Пуровске капитально отремонтируют дорогу на въезде в поселок. В Уренгое дорожники заменят 420 дорожных плит, в Халясавэе — 488 дорожных плит, в Самбурге под замену попадают 368 плит. Ранее URA.RU рассказало, что в Новом Уренгое отремонтируют дорогу по улице Магистральная, которая ведет к аэропорту. Строительство пяти километров современной дороги продлится три года.