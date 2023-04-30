30 апреля 2023
29 апреля 2023
28 апреля 2023

Мэр из ЯНАО озвучил сроки ремонта важной магистрали. Фото

Глава Нового Уренгоя Воронов: дорожный ремонт улицы Магистральной завершится через три года
© Служба новостей «URA.RU»
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Выездное совещание общественного совета федерального партийного проекта «Безопасные дороги». Екатеринбург, камаз, дорожные работы, дорожный ремонт, самосвал, рабочие
С 3 мая дорожные рабочие начнут снимать старое дорожное полотно Фото:

Глава Нового Уренгоя (ЯНАО) Андрей Воронов сообщил, что ремонт дорожной магистрали в южном районе города, которая выходит на развязку до аэропорта, продлится три года. В своем telegram-канале мэр поделился, что будет заменено пять километров дорожного полотна по улице Магистральной.

«Начали большой дорожный ремонт. За три года мы получим 5 километров новой дороги, тротуаров, освещения, инженерных сетей и озеленения», — говорится в сообщении.

Воронов уточнил, что уже перекрыли улицу Магистральную от кольца до проезда В.И. Ситникова. Дорожные рабочие приступили к демонтажу барьеров и дорожных знаков, а с 3 мая начнут снимать старый асфальтобетон.

Ранее URA.RU сообщало, что в Новом Уренгое (ЯНАО) 27 апреля начался ямочный ремонт дорог. Рабочие используют холодный асфальт, закрывают выбоины после зимы.

Дорожники начали демонтаж барьеров и дорожных знаков
Дорожники начали демонтаж барьеров и дорожных знаков

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Глава Нового Уренгоя (ЯНАО) Андрей Воронов сообщил, что ремонт дорожной магистрали в южном районе города, которая выходит на развязку до аэропорта, продлится три года. В своем telegram-канале мэр поделился, что будет заменено пять километров дорожного полотна по улице Магистральной. «Начали большой дорожный ремонт. За три года мы получим 5 километров новой дороги, тротуаров, освещения, инженерных сетей и озеленения», — говорится в сообщении. Воронов уточнил, что уже перекрыли улицу Магистральную от кольца до проезда В.И. Ситникова. Дорожные рабочие приступили к демонтажу барьеров и дорожных знаков, а с 3 мая начнут снимать старый асфальтобетон. Ранее URA.RU сообщало, что в Новом Уренгое (ЯНАО) 27 апреля начался ямочный ремонт дорог. Рабочие используют холодный асфальт, закрывают выбоины после зимы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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