Глава Нового Уренгоя (ЯНАО) Андрей Воронов сообщил, что ремонт дорожной магистрали в южном районе города, которая выходит на развязку до аэропорта, продлится три года. В своем telegram-канале мэр поделился, что будет заменено пять километров дорожного полотна по улице Магистральной.
«Начали большой дорожный ремонт. За три года мы получим 5 километров новой дороги, тротуаров, освещения, инженерных сетей и озеленения», — говорится в сообщении.
Воронов уточнил, что уже перекрыли улицу Магистральную от кольца до проезда В.И. Ситникова. Дорожные рабочие приступили к демонтажу барьеров и дорожных знаков, а с 3 мая начнут снимать старый асфальтобетон.
Ранее URA.RU сообщало, что в Новом Уренгое (ЯНАО) 27 апреля начался ямочный ремонт дорог. Рабочие используют холодный асфальт, закрывают выбоины после зимы.
Дорожники начали демонтаж барьеров и дорожных знаков
Глава Нового Уренгоя (ЯНАО) Андрей Воронов сообщил, что ремонт дорожной магистрали в южном районе города, которая выходит на развязку до аэропорта, продлится три года. В своем telegram-канале мэр поделился, что будет заменено пять километров дорожного полотна по улице Магистральной. «Начали большой дорожный ремонт. За три года мы получим 5 километров новой дороги, тротуаров, освещения, инженерных сетей и озеленения», — говорится в сообщении. Воронов уточнил, что уже перекрыли улицу Магистральную от кольца до проезда В.И. Ситникова. Дорожные рабочие приступили к демонтажу барьеров и дорожных знаков, а с 3 мая начнут снимать старый асфальтобетон. Ранее URA.RU сообщало, что в Новом Уренгое (ЯНАО) 27 апреля начался ямочный ремонт дорог. Рабочие используют холодный асфальт, закрывают выбоины после зимы.