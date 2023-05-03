Очевидцы сообщают, что пожар перевалил за Ильменские горы Фото: Илья Московец © URA.RU

В Миассе Челябинской области охвачен пожаром Ильменский хребет. Об этом URA.RU сообщили местные жители.

«Горит Ильменский хребет. Район Машгородка», — рассказал URA.RU житель Миасса Степан Казаков.

По данным очевидцев, возгорание началось 3 мая во второй половине дня. По их словам, подобные пожары в этой местности происходят регулярно. В соцсетях просят местных дачников оперативно прибыть на свои земельные участки и запастись водой для проливки построек и периметра.

«Дачники, кто среднего возраста, у кого дачи с краю — 1-2-3 линия, не важно с какой стороны, по возможности едьте на свои участки, запасайтесь водой и средствами тушения, следите за своими участками и соседними (загорелся один, ветерок дунул и поехало). Пожарным просто не успеть, их не хватает!» — пишут в сообществе «Инцидент Миасс» в соцсети «ВКонтакте».

URA.RU запросило комментарии в пресс-службах региональных ГУ лесами и ГУ МЧС. К моменту публикации новости ответы на запросы не поступали.