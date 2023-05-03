Правозащитник Барака: конфликт на Украине подходит к концу

04 мая 2023 в 00:10 Размер текста - 17 +

По мнению Аджаму Барака, освещение в США конфликта на Украине выглядит аморально Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Конфликт на Украине практически подошел к концу, несмотря на отчаянную попытку Киева организовать контрнаступление, написал в Twitter американский правозащитник Аджаму Барака. «Освещение медиакорпорациями украинского конфликта в США не только выглядит аморально, но и вводит в заблуждение. [Конфликт] на Украине почти подошел к концу, за исключением последнего отчаянного решения Киева организовать контрнаступление, которое не будет успешным. Это знают все, кроме населения США», — заявил Аджаму Барака в Twitter. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. Российский лидер отмечал, что цель спецоперации — защита мирного населения Донбасса от геноцида киевских властей. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев высказал предположение, что конфликт на Украине может продолжаться еще три года. Он отметил, что Россия заинтересована в том, чтобы украинский конфликт закончился мирно. Офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер считает, что спецоперация закончится к концу лета 2023 года поражением Украины после неудачного контрнаступления. Глава парламента Крыма Владимир Константинов считает, что Киев лишится власти, когда начнет «сыпаться фронт» в ходе спецоперации.

Конфликт на Украине практически подошел к концу, несмотря на отчаянную попытку Киева организовать контрнаступление, написал в Twitter американский правозащитник Аджаму Барака. «Освещение медиакорпорациями украинского конфликта в США не только выглядит аморально, но и вводит в заблуждение. [Конфликт] на Украине почти подошел к концу, за исключением последнего отчаянного решения Киева организовать контрнаступление, которое не будет успешным. Это знают все, кроме населения США», — заявил Аджаму Барака в Twitter. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. Российский лидер отмечал, что цель спецоперации — защита мирного населения Донбасса от геноцида киевских властей. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев высказал предположение, что конфликт на Украине может продолжаться еще три года. Он отметил, что Россия заинтересована в том, чтобы украинский конфликт закончился мирно. Офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер считает, что спецоперация закончится к концу лета 2023 года поражением Украины после неудачного контрнаступления. Глава парламента Крыма Владимир Константинов считает, что Киев лишится власти, когда начнет «сыпаться фронт» в ходе спецоперации.