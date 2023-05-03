В Белом доме проверят слова Зеленского о секретных данных Пентагона

Белый дом собирается проверить слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев якобы не получил сообщения от Белого дома или Пентагона об отправке секретных документов, и узнал об этом из новостей. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
«Я уточню, когда в последний раз мы связались с президентом [Украины Владимиром] Зеленским», — прокомментировала Жан-Пьер. Об этом она написала в Twitter.
Об утечке данных о состоянии ВСУ стало известно в апреле 2023 года. Ранее Владимир Зеленский сообщил, что Киев не получал информацию от Белого дома об утечке данных Пентагона. Он признал, что утечка этих данных нанесла значительный ущерб его стране и союзникам. Глава страны также отказался подтвердить или опровергнуть информацию, содержащуюся в секретных материалах.
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