В Белом доме проверят слова Зеленского о секретных данных Пентагона

04 мая 2023 в 00:27 Размер текста - 17 +

В Белом доме усомнились в словах Зеленского насчет утечки данных Пентагона Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Утечка секретных документов Пентагона Белый дом собирается проверить слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев якобы не получил сообщения от Белого дома или Пентагона об отправке секретных документов, и узнал об этом из новостей. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. «Я уточню, когда в последний раз мы связались с президентом [Украины Владимиром] Зеленским», — прокомментировала Жан-Пьер. Об этом она написала в Twitter. Об утечке данных о состоянии ВСУ стало известно в апреле 2023 года. Ранее Владимир Зеленский сообщил, что Киев не получал информацию от Белого дома об утечке данных Пентагона. Он признал, что утечка этих данных нанесла значительный ущерб его стране и союзникам. Глава страны также отказался подтвердить или опровергнуть информацию, содержащуюся в секретных материалах.

Белый дом собирается проверить слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев якобы не получил сообщения от Белого дома или Пентагона об отправке секретных документов, и узнал об этом из новостей. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. «Я уточню, когда в последний раз мы связались с президентом [Украины Владимиром] Зеленским», — прокомментировала Жан-Пьер. Об этом она написала в Twitter. Об утечке данных о состоянии ВСУ стало известно в апреле 2023 года. Ранее Владимир Зеленский сообщил, что Киев не получал информацию от Белого дома об утечке данных Пентагона. Он признал, что утечка этих данных нанесла значительный ущерб его стране и союзникам. Глава страны также отказался подтвердить или опровергнуть информацию, содержащуюся в секретных материалах.