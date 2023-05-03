03 мая 2023

В Белом доме проверят слова Зеленского о секретных данных Пентагона

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Соединенные Штаты Америки. США, сша, вашингтон, флаг
В Белом доме усомнились в словах Зеленского насчет утечки данных Пентагона Фото:
новость из сюжета
Утечка секретных документов Пентагона

Белый дом собирается проверить слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев якобы не получил сообщения от Белого дома или Пентагона об отправке секретных документов, и узнал об этом из новостей. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Я уточню, когда в последний раз мы связались с президентом [Украины Владимиром] Зеленским», — прокомментировала Жан-Пьер. Об этом она написала в Twitter.

Об утечке данных о состоянии ВСУ стало известно в апреле 2023 года. Ранее Владимир Зеленский сообщил, что Киев не получал информацию от Белого дома об утечке данных Пентагона. Он признал, что утечка этих данных нанесла значительный ущерб его стране и союзникам. Глава страны также отказался подтвердить или опровергнуть информацию, содержащуюся в секретных материалах.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Белый дом собирается проверить слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев якобы не получил сообщения от Белого дома или Пентагона об отправке секретных документов, и узнал об этом из новостей. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. «Я уточню, когда в последний раз мы связались с президентом [Украины Владимиром] Зеленским», — прокомментировала Жан-Пьер. Об этом она написала в Twitter. Об утечке данных о состоянии ВСУ стало известно в апреле 2023 года. Ранее Владимир Зеленский сообщил, что Киев не получал информацию от Белого дома об утечке данных Пентагона. Он признал, что утечка этих данных нанесла значительный ущерб его стране и союзникам. Глава страны также отказался подтвердить или опровергнуть информацию, содержащуюся в секретных материалах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...