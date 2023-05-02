WP: Зеленский заявил, что Белый дом не доложил ему об утечках разведданных Пентагона

03 мая 2023 в 04:32 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский прокомментировал утечку данных Пентагона о состоянии ВСУ Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Киев не получал информацию от Белого дома об утечке данных Пентагона. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. Новость по теме Что известно о подозреваемом в сливе данных Пентагона и зачем он это сделал «Я не получал информации ни от Белого дома, ни от Пентагона», — сказал Зеленский в интервью газете The Washington Post. По его словам, в Киеве узнали об утечке разведданных из новостей. Он признал, что утечка этих данных нанесла значительный ущерб его стране и союзникам. Глава страны отказался подтвердить или опровергнуть информацию, содержащуюся в секретных материалах, подчеркнув, что это означало бы признание их подлинности. «Если я вам отвечу, значит, что там реальные документы. Пожалуйста, перестаньте играть со мной в игры», — сказал он. Об утечке данных о состоянии ВСУ стало известно в апреле 2023 года. В документах содержались планы нападения Украины на Подмосковье и Минск. По данному делу ФБР арестовало 21-летнего военнослужащего, подозреваемого в причастности к «сливу» секретных документов. В Пентагоне отказались комментировать случившееся. Планы ВСУ пришлось скорректировать, пишет Politico.

Киев не получал информацию от Белого дома об утечке данных Пентагона. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. «Я не получал информации ни от Белого дома, ни от Пентагона», — сказал Зеленский в интервью газете The Washington Post. По его словам, в Киеве узнали об утечке разведданных из новостей. Он признал, что утечка этих данных нанесла значительный ущерб его стране и союзникам. Глава страны отказался подтвердить или опровергнуть информацию, содержащуюся в секретных материалах, подчеркнув, что это означало бы признание их подлинности. «Если я вам отвечу, значит, что там реальные документы. Пожалуйста, перестаньте играть со мной в игры», — сказал он. Об утечке данных о состоянии ВСУ стало известно в апреле 2023 года. В документах содержались планы нападения Украины на Подмосковье и Минск. По данному делу ФБР арестовало 21-летнего военнослужащего, подозреваемого в причастности к «сливу» секретных документов. В Пентагоне отказались комментировать случившееся. Планы ВСУ пришлось скорректировать, пишет Politico.