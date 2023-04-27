В свердловские магазины пустили в продажу тонны киви, зараженных китайским паразитом

28 апреля 2023 в 14:11 Размер текста - 17 +

Семь тонн зараженных киви из Ирана завезли в Свердловскую область Фото: Денис Моргунов © URA.RU В магазины Свердловской области реализована в продажу крупная партия киви из Ирана, зараженная китайскими вредителями. Об этом рассказали в пресс-службе Россельхознадзора по Свердловской области. «Агрономы Свердловского референтного центра Россельхознадзора выявили в крупной партии иранских киви карантинного вредителя — тутовую щитовку. Вредитель, не зарегистрирован на территории РФ, его родина — Китай, Корея, Япония», — сказано в сообщении. Щитовка относится к числу наиболее опасных вредителей плодовых культур, особенно в турецких персиках и черешне. Высокий фитосанитарный риск интродукции представляет зараженный посадочный материал. Зараженные плоды несут низкий фитосанитарный риск, поэтому ввоз семи тонн киви из Ирана в Свердловскую область разрешен. Ранее URA.RU сообщало, что в молочной продукции, ввезенную в Свердловскую область, нашли плесень, дрожжи и кишечную палочку. Также агрономы обнаружили хищных клещей в луке, завезенном в регион из Чувашии.

В магазины Свердловской области реализована в продажу крупная партия киви из Ирана, зараженная китайскими вредителями. Об этом рассказали в пресс-службе Россельхознадзора по Свердловской области. «Агрономы Свердловского референтного центра Россельхознадзора выявили в крупной партии иранских киви карантинного вредителя — тутовую щитовку. Вредитель, не зарегистрирован на территории РФ, его родина — Китай, Корея, Япония», — сказано в сообщении. Щитовка относится к числу наиболее опасных вредителей плодовых культур, особенно в турецких персиках и черешне. Высокий фитосанитарный риск интродукции представляет зараженный посадочный материал. Зараженные плоды несут низкий фитосанитарный риск, поэтому ввоз семи тонн киви из Ирана в Свердловскую область разрешен. Ранее URA.RU сообщало, что в молочной продукции, ввезенную в Свердловскую область, нашли плесень, дрожжи и кишечную палочку. Также агрономы обнаружили хищных клещей в луке, завезенном в регион из Чувашии.