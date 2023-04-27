27 апреля 2023

В свердловские магазины пустили в продажу тонны киви, зараженных китайским паразитом

© Служба новостей «URA.RU»
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Продукты, овощи и фрукты. Тюмень, торговля, фрукты, киви
Семь тонн зараженных киви из Ирана завезли в Свердловскую область Фото:

В магазины Свердловской области реализована в продажу крупная партия киви из Ирана, зараженная китайскими вредителями. Об этом рассказали в пресс-службе Россельхознадзора по Свердловской области.

«Агрономы Свердловского референтного центра Россельхознадзора выявили в крупной партии иранских киви карантинного вредителя — тутовую щитовку. Вредитель, не зарегистрирован на территории РФ, его родина — Китай, Корея, Япония», — сказано в сообщении. Щитовка относится к числу наиболее опасных вредителей плодовых культур, особенно в турецких персиках и черешне.

Высокий фитосанитарный риск интродукции представляет зараженный посадочный материал. Зараженные плоды несут низкий фитосанитарный риск, поэтому ввоз семи тонн киви из Ирана в Свердловскую область разрешен.

Ранее URA.RU сообщало, что в молочной продукции, ввезенную в Свердловскую область, нашли плесень, дрожжи и кишечную палочку. Также агрономы обнаружили хищных клещей в луке, завезенном в регион из Чувашии.

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В магазины Свердловской области реализована в продажу крупная партия киви из Ирана, зараженная китайскими вредителями. Об этом рассказали в пресс-службе Россельхознадзора по Свердловской области. «Агрономы Свердловского референтного центра Россельхознадзора выявили в крупной партии иранских киви карантинного вредителя — тутовую щитовку. Вредитель, не зарегистрирован на территории РФ, его родина — Китай, Корея, Япония», — сказано в сообщении. Щитовка относится к числу наиболее опасных вредителей плодовых культур, особенно в турецких персиках и черешне. Высокий фитосанитарный риск интродукции представляет зараженный посадочный материал. Зараженные плоды несут низкий фитосанитарный риск, поэтому ввоз семи тонн киви из Ирана в Свердловскую область разрешен. Ранее URA.RU сообщало, что в молочной продукции, ввезенную в Свердловскую область, нашли плесень, дрожжи и кишечную палочку. Также агрономы обнаружили хищных клещей в луке, завезенном в регион из Чувашии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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