В свердловские магазины пустили в продажу тонны киви, зараженных китайским паразитом

В магазины Свердловской области реализована в продажу крупная партия киви из Ирана, зараженная китайскими вредителями. Об этом рассказали в пресс-службе Россельхознадзора по Свердловской области.
«Агрономы Свердловского референтного центра Россельхознадзора выявили в крупной партии иранских киви карантинного вредителя — тутовую щитовку. Вредитель, не зарегистрирован на территории РФ, его родина — Китай, Корея, Япония», — сказано в сообщении. Щитовка относится к числу наиболее опасных вредителей плодовых культур, особенно в турецких персиках и черешне.
Высокий фитосанитарный риск интродукции представляет зараженный посадочный материал. Зараженные плоды несут низкий фитосанитарный риск, поэтому ввоз семи тонн киви из Ирана в Свердловскую область разрешен.
Ранее URA.RU сообщало, что в молочной продукции, ввезенную в Свердловскую область, нашли плесень, дрожжи и кишечную палочку. Также агрономы обнаружили хищных клещей в луке, завезенном в регион из Чувашии.
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