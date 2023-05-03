03 мая 2023
02 мая 2023

Рыбак из ХМАО закрыл сезон подледного лова. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Зимняя рыбалка на реке Обь. Сургут , зимняя рыбалка, улов, щука, лунка, удочка
Рыбаки прекращают рыбачить на льду и закрывают зимний сезон Фото:

В ХМАО рыбаки закрывают сезон подледного лова, так как на реках округа скоро начнется ледоход. Об истончении льда на водоемах предупредил рыбак Дмитрий Щербатов.

«Белоярский район, река Амня, сезон закрыт на сто процентов. На лед выходить опасно, хрупкий, забереги отошли», — написал Дмитрий Щербатов в группе «Охота на рыбалку» в социальной сети «ВКонтакте».

На фото видно, что снег со льда реки полностью сошел. Щербатов закрыл сезон, достав из лунок семь щук средних размеров.

Ранее URA.RU рассказало, что югорчане закрывают зимний сезон. На водоемах ХМАО дежурят мобильные патрули, выход на лед водоемов запрещен.

Дмитрий Щербатов выловил семь щук
Дмитрий Щербатов выловил семь щук
Фото:
Снег на льду реки полностью сошел
Снег на льду реки полностью сошел
Фото:

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В ХМАО рыбаки закрывают сезон подледного лова, так как на реках округа скоро начнется ледоход. Об истончении льда на водоемах предупредил рыбак Дмитрий Щербатов. «Белоярский район, река Амня, сезон закрыт на сто процентов. На лед выходить опасно, хрупкий, забереги отошли», — написал Дмитрий Щербатов в группе «Охота на рыбалку» в социальной сети «ВКонтакте». На фото видно, что снег со льда реки полностью сошел. Щербатов закрыл сезон, достав из лунок семь щук средних размеров. Ранее URA.RU рассказало, что югорчане закрывают зимний сезон. На водоемах ХМАО дежурят мобильные патрули, выход на лед водоемов запрещен.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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