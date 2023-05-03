Рыбаки прекращают рыбачить на льду и закрывают зимний сезон
В ХМАО рыбаки закрывают сезон подледного лова, так как на реках округа скоро начнется ледоход. Об истончении льда на водоемах предупредил рыбак Дмитрий Щербатов.
«Белоярский район, река Амня, сезон закрыт на сто процентов. На лед выходить опасно, хрупкий, забереги отошли», — написал Дмитрий Щербатов в группе «Охота на рыбалку» в социальной сети «ВКонтакте».
На фото видно, что снег со льда реки полностью сошел. Щербатов закрыл сезон, достав из лунок семь щук средних размеров.
Ранее URA.RU рассказало, что югорчане закрывают зимний сезон. На водоемах ХМАО дежурят мобильные патрули, выход на лед водоемов запрещен.
Дмитрий Щербатов выловил семь щук
Снег на льду реки полностью сошел
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