Рыбаки из ХМАО закрывают зимний сезон. Фото

01 мая 2023 в 23:27 Размер текста - 17 +

Рыбаки закрывают сезон в ХМАО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Ханты-Мансийском автономном округе рыбаки закрывают сезон зимней рыбалки. Об этом они рассказывают в соцсетях. «Закрыл зимний сезон по окуню, раздача была лютая, жаль что на мормышку больше», — написал Владимир Зинченко в группе «Рыбалка в Сургуте [Fishing XMAO]» в соцсети «ВКонтакте». В комментариях он уточнил, что рыбачил на карьере. Владимир Земсков поделился, что наловил крупную сорогу и щуку. «Шакр юган (река Ун-Шакръюган в Белоярском районе — прим. URA.RU) снова порадовал. Бонус щука на 6200, в прилове крупная сорога, полмешка. Думаю еще разок, и сезон закрывать?!» — поделился он в группе «Охота на Рыбалку 86». Ранее URA.RU рассказывало, что рыбак из ХМАО поймал огромного судака весом более семи килограммов. Рыба выловлена в Нефтеюганском районе. Владимир Зинченко поделился, что закрыл зимний сезон рыбалкой на окуня Владимир Зинченко, «Рыбалка в Сургуте [Fishing XMAO]», «ВКонтакте» Владимир Земсков наловил сорогу и щук Владимир Земсков, «Охота на Рыбалку 86», «ВКонтакте»

В Ханты-Мансийском автономном округе рыбаки закрывают сезон зимней рыбалки. Об этом они рассказывают в соцсетях. «Закрыл зимний сезон по окуню, раздача была лютая, жаль что на мормышку больше», — написал Владимир Зинченко в группе «Рыбалка в Сургуте [Fishing XMAO]» в соцсети «ВКонтакте». В комментариях он уточнил, что рыбачил на карьере. Владимир Земсков поделился, что наловил крупную сорогу и щуку. «Шакр юган (река Ун-Шакръюган в Белоярском районе — прим. URA.RU) снова порадовал. Бонус щука на 6200, в прилове крупная сорога, полмешка. Думаю еще разок, и сезон закрывать?!» — поделился он в группе «Охота на Рыбалку 86». Ранее URA.RU рассказывало, что рыбак из ХМАО поймал огромного судака весом более семи килограммов. Рыба выловлена в Нефтеюганском районе.