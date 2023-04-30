30 апреля 2023
29 апреля 2023

Рыбаки из ХМАО закрывают зимний сезон. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Рыбаки закрывают сезон в ХМАО Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе рыбаки закрывают сезон зимней рыбалки. Об этом они рассказывают в соцсетях.

«Закрыл зимний сезон по окуню, раздача была лютая, жаль что на мормышку больше», — написал Владимир Зинченко в группе «Рыбалка в Сургуте [Fishing XMAO]» в соцсети «ВКонтакте». В комментариях он уточнил, что рыбачил на карьере.

Владимир Земсков поделился, что наловил крупную сорогу и щуку. «Шакр юган (река Ун-Шакръюган в Белоярском районе — прим. URA.RU) снова порадовал. Бонус щука на 6200, в прилове крупная сорога, полмешка. Думаю еще разок, и сезон закрывать?!» — поделился он в группе «Охота на Рыбалку 86».

Ранее URA.RU рассказывало, что рыбак из ХМАО поймал огромного судака весом более семи килограммов. Рыба выловлена в Нефтеюганском районе.

Владимир Зинченко поделился, что закрыл зимний сезон рыбалкой на окуня
Владимир Зинченко поделился, что закрыл зимний сезон рыбалкой на окуня
Владимир Земсков наловил сорогу и щук
Владимир Земсков наловил сорогу и щук

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В Ханты-Мансийском автономном округе рыбаки закрывают сезон зимней рыбалки. Об этом они рассказывают в соцсетях. «Закрыл зимний сезон по окуню, раздача была лютая, жаль что на мормышку больше», — написал Владимир Зинченко в группе «Рыбалка в Сургуте [Fishing XMAO]» в соцсети «ВКонтакте». В комментариях он уточнил, что рыбачил на карьере. Владимир Земсков поделился, что наловил крупную сорогу и щуку. «Шакр юган (река Ун-Шакръюган в Белоярском районе — прим. URA.RU) снова порадовал. Бонус щука на 6200, в прилове крупная сорога, полмешка. Думаю еще разок, и сезон закрывать?!» — поделился он в группе «Охота на Рыбалку 86». Ранее URA.RU рассказывало, что рыбак из ХМАО поймал огромного судака весом более семи килограммов. Рыба выловлена в Нефтеюганском районе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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