В тюменском селе Салаирка горят частные дома. Видео

04 мая 2023 в 07:11 Размер текста - 17 +

В Салаирке сгорело четыре частных дома Фото: Денис Моргунов © URA.RU Под Тюменью в селе Салаирка ночью огонь перекинулся на частные дома. Об этом сообщает telegram-канал МЧС Тюменской области. «Четвертого мая 2023 года в два часа 46 минут поступило сообщение том, что по улице Новая села Салаирка Тюменского муниципального района горят четыре частных дома. В четыре часа 16 минут пожар был локализован на площади около 500 квадратных метров. Из зоны воздействия опасных факторов пожара эвакуировано семь человек», — говорится в сообщении ведомства. На данный момент пожар ликвидирован, ведутся работы по разборке и проливке конструкций. В тушении пожара было задействовано 126 человек и 46 единиц техники. На место происшествия прибыл Губернатор Тюменской области Александр Моор и начальник Главного управления МЧС России по Тюменской области генерал-майор внутренней службы Артур Хачатрян. Ранее URA.RU писало, что из-за пожара на Салаирском тракте в Тюмени ограничили движение. Вблизи трассы горело садовое товарищество «Надежда».

Под Тюменью в селе Салаирка ночью огонь перекинулся на частные дома. Об этом сообщает telegram-канал МЧС Тюменской области. «Четвертого мая 2023 года в два часа 46 минут поступило сообщение том, что по улице Новая села Салаирка Тюменского муниципального района горят четыре частных дома. В четыре часа 16 минут пожар был локализован на площади около 500 квадратных метров. Из зоны воздействия опасных факторов пожара эвакуировано семь человек», — говорится в сообщении ведомства. На данный момент пожар ликвидирован, ведутся работы по разборке и проливке конструкций. В тушении пожара было задействовано 126 человек и 46 единиц техники. На место происшествия прибыл Губернатор Тюменской области Александр Моор и начальник Главного управления МЧС России по Тюменской области генерал-майор внутренней службы Артур Хачатрян. Ранее URA.RU писало, что из-за пожара на Салаирском тракте в Тюмени ограничили движение. Вблизи трассы горело садовое товарищество «Надежда».