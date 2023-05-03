Под Тюменью в селе Салаирка ночью огонь перекинулся на частные дома. Об этом сообщает telegram-канал МЧС Тюменской области.
«Четвертого мая 2023 года в два часа 46 минут поступило сообщение том, что по улице Новая села Салаирка Тюменского муниципального района горят четыре частных дома. В четыре часа 16 минут пожар был локализован на площади около 500 квадратных метров. Из зоны воздействия опасных факторов пожара эвакуировано семь человек», — говорится в сообщении ведомства.
На данный момент пожар ликвидирован, ведутся работы по разборке и проливке конструкций. В тушении пожара было задействовано 126 человек и 46 единиц техники. На место происшествия прибыл Губернатор Тюменской области Александр Моор и начальник Главного управления МЧС России по Тюменской области генерал-майор внутренней службы Артур Хачатрян.
Ранее URA.RU писало, что из-за пожара на Салаирском тракте в Тюмени ограничили движение. Вблизи трассы горело садовое товарищество «Надежда».
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