РИАН: взятые в плен украинские солдаты пожаловались на насильственный призыв

04 мая 2023 в 08:00 Размер текста - 17 +

Бойцы ВСУ заявил, что им не нужен этот конфликт Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские военные сдались в плен Штурмовой группой ВС РФ. В разговоре с российскими бойцами они заявили, что не хотят воевать и что попали в украинские войска насильственным путем. «Я уехал оттуда (из дома — прим. URA.RU) с детьми, с женой. Я петлял до этого времени (до боевых действий — прим. URA.RU)», — сказал пленный боец ВСУ на видео, опубликованном РИА Новости. Он рассказал, что родом из Красного Луча ЛНР. Военный также отметил, что пытался уклоняться от призыва в украинскую армию, но все равно был отправлен в зону боевых действий. Второй пленный, родом из Харьковской области, получил ранения в руку. Ранее американский ветеран и писатель Ноктис Дрейвен заявил, что украинские военные не хотят сражаться и отдавать жизнь в конфликте с Россией, несмотря на статьи западных СМИ, которые говорят об обратном. По его словам воевать до последнего украинца хочет только президент Украины Владимир Зеленский, пишет Pravda.Ru.

Украинские военные сдались в плен Штурмовой группой ВС РФ. В разговоре с российскими бойцами они заявили, что не хотят воевать и что попали в украинские войска насильственным путем. «Я уехал оттуда (из дома — прим. URA.RU) с детьми, с женой. Я петлял до этого времени (до боевых действий — прим. URA.RU)», — сказал пленный боец ВСУ на видео, опубликованном РИА Новости. Он рассказал, что родом из Красного Луча ЛНР. Военный также отметил, что пытался уклоняться от призыва в украинскую армию, но все равно был отправлен в зону боевых действий. Второй пленный, родом из Харьковской области, получил ранения в руку. Ранее американский ветеран и писатель Ноктис Дрейвен заявил, что украинские военные не хотят сражаться и отдавать жизнь в конфликте с Россией, несмотря на статьи западных СМИ, которые говорят об обратном. По его словам воевать до последнего украинца хочет только президент Украины Владимир Зеленский, пишет Pravda.Ru.