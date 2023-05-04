РИАН: взятые в плен украинские солдаты пожаловались на насильственный призыв

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Вооруженные силы Украины.stock, ВСУ, stock
Бойцы ВСУ заявил, что им не нужен этот конфликт Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинские военные сдались в плен Штурмовой группой ВС РФ. В разговоре с российскими бойцами они заявили, что не хотят воевать и что попали в украинские войска насильственным путем.

«Я уехал оттуда (из дома — прим. URA.RU) с детьми, с женой. Я петлял до этого времени (до боевых действий — прим. URA.RU)», — сказал пленный боец ВСУ на видео, опубликованном РИА Новости. Он рассказал, что родом из Красного Луча ЛНР. Военный также отметил, что пытался уклоняться от призыва в украинскую армию, но все равно был отправлен в зону боевых действий. Второй пленный, родом из Харьковской области, получил ранения в руку.

Ранее американский ветеран и писатель Ноктис Дрейвен заявил, что украинские военные не хотят сражаться и отдавать жизнь в конфликте с Россией, несмотря на статьи западных СМИ, которые говорят об обратном. По его словам воевать до последнего украинца хочет только президент Украины Владимир Зеленский, пишет Pravda.Ru.

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Украинские военные сдались в плен Штурмовой группой ВС РФ. В разговоре с российскими бойцами они заявили, что не хотят воевать и что попали в украинские войска насильственным путем. «Я уехал оттуда (из дома — прим. URA.RU) с детьми, с женой. Я петлял до этого времени (до боевых действий — прим. URA.RU)», — сказал пленный боец ВСУ на видео, опубликованном РИА Новости. Он рассказал, что родом из Красного Луча ЛНР. Военный также отметил, что пытался уклоняться от призыва в украинскую армию, но все равно был отправлен в зону боевых действий. Второй пленный, родом из Харьковской области, получил ранения в руку. Ранее американский ветеран и писатель Ноктис Дрейвен заявил, что украинские военные не хотят сражаться и отдавать жизнь в конфликте с Россией, несмотря на статьи западных СМИ, которые говорят об обратном. По его словам воевать до последнего украинца хочет только президент Украины Владимир Зеленский, пишет Pravda.Ru.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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