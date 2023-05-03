03 мая 2023
02 мая 2023

В ХМАО олигарх Петерман поручил устранить конкурентов на довыборах в гордуму Нижневартовска. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
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Церемония награждения спортивной элиты. (Необр.) Нижневартовск, петерман александр
Александр Петерман готовится продвигать своего кандидата на довыборах в думу Нижневартовска Фото:

В Нижневартовске глава корпорации «Славтэк» — бизнесмен с бэкграундом из девяностых Александр Петерман — поручил подчиненным подготовить почву на довыборах в городскую думу. Источник агентства из числа местных политэлит считает, что подконтрольные Петерману ресурсы устроили пиар-атаку на фаворита праймериз «Единой России» Руслана Куштанова в рамках подготовки к выдвижению своего кандидата — гендиректора стрелкового клуба «Северный десант» Сергея Целищева.

«Корпорация Петермана готовит выдвинуть своего кандидата Целищева на довыборах в гордуму. В сети появилось видео блогера „Дорогая Айгуль 2.0“, в котором Куштанова попытались уличить в связях с криминалом, а его жене припомнили условный срок за грабеж, который она получила в 15 лет. Целищев, пользующийся поддержкой корпорации и при этом активно критикующий местные власти в составе ОНФ, станет главной головной болью нижневартовских единороссов», — считает инсайдер.

Другой информатор URA.RU подтверждает, что Целищев готовится к предвыборной гонке осенью. «Он уже успел съездить в Макеевку с гуманитарной миссией. При этом на своей странице в социальной сети „Вконтакте“ выложил фото на въезде в город с флагами как ОНФ, так и „Северного десанта“. Целищев активно участвует в помощи Донбассу и бойцам СВО. Впрочем, из числа „фронтовиков“ на довыборы в гордуму может пойти и другой кандидат — Павел Крылатый. Кто из них двоих будет выдвигаться в кандидаты, станет ясно чуть позже, когда оба себя проявят на участке», — уточняет собеседник агентства.

В пресс-службу корпорации «Славтэк» был направлен запрос. Ответ на него на момент публикации новости не поступил.

Ранее URA.RU писало о выдвижении Куштанова на предварительное голосование «Единой России». Эксперты считают, что у него неплохой электоральный потенциал — он тренировал олимпийского чемпиона по боксу Альберта Батыргазиева.

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В Нижневартовске глава корпорации «Славтэк» — бизнесмен с бэкграундом из девяностых Александр Петерман — поручил подчиненным подготовить почву на довыборах в городскую думу. Источник агентства из числа местных политэлит считает, что подконтрольные Петерману ресурсы устроили пиар-атаку на фаворита праймериз «Единой России» Руслана Куштанова в рамках подготовки к выдвижению своего кандидата — гендиректора стрелкового клуба «Северный десант» Сергея Целищева. «Корпорация Петермана готовит выдвинуть своего кандидата Целищева на довыборах в гордуму. В сети появилось видео блогера „Дорогая Айгуль 2.0“, в котором Куштанова попытались уличить в связях с криминалом, а его жене припомнили условный срок за грабеж, который она получила в 15 лет. Целищев, пользующийся поддержкой корпорации и при этом активно критикующий местные власти в составе ОНФ, станет главной головной болью нижневартовских единороссов», — считает инсайдер. Другой информатор URA.RU подтверждает, что Целищев готовится к предвыборной гонке осенью. «Он уже успел съездить в Макеевку с гуманитарной миссией. При этом на своей странице в социальной сети „Вконтакте“ выложил фото на въезде в город с флагами как ОНФ, так и „Северного десанта“. Целищев активно участвует в помощи Донбассу и бойцам СВО. Впрочем, из числа „фронтовиков“ на довыборы в гордуму может пойти и другой кандидат — Павел Крылатый. Кто из них двоих будет выдвигаться в кандидаты, станет ясно чуть позже, когда оба себя проявят на участке», — уточняет собеседник агентства. В пресс-службу корпорации «Славтэк» был направлен запрос. Ответ на него на момент публикации новости не поступил. Ранее URA.RU писало о выдвижении Куштанова на предварительное голосование «Единой России». Эксперты считают, что у него неплохой электоральный потенциал — он тренировал олимпийского чемпиона по боксу Альберта Батыргазиева.
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