Директора старейшей гимназии Тюмени представили к почетному званию

Директору тюменской гимназии №1 могут присвоить звание «Почетный гражданин города Тюмени» Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Директору тюменской гимназии №1 Михаилу Колосову может быть присвоено звание «Почетный гражданин города Тюмени». Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил председатель городской думы Евгений Заболотный.

«В Тюменскую городскую думу поступили документы на присвоение звания „Почетный гражданин города Тюмени“ Михаилу Александровичу Колосову. На протяжении почти 40 лет он является бессменным директором гимназии №1. История самого учебного заведения насчитывает более 100 лет — это старейшее общеобразовательное учреждение Тюмени. Под руководством Михаила Александровича в 1999 году школа приобрела новый статус. Она одной из первых в Тюмени стала гимназией и всегда славилась педагогами и выпускниками», — написал Заболотный в своей публикации.

Он добавил, что решение по вопросу присвоения звания «Почетный гражданин» Михаилу Колосову будет принято на последнем заседании Тюменской городской думы VII созыва. В настоящее время документы кандидата рассматривает специальная комиссия.