03 мая 2023

МЧС Казахстана испытает курганские машины

© Служба новостей «URA.RU»
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Тест-драйв вездеходов Бурлак. Курган , вездеход, тест драйв, голубые озера, феникс, болотоход
Курганские вездеходы «Феникс» испытают в Казахстане Фото:

МЧС Казахстана и бизнесмены испытают мощности курганских вездеходов «Феникс», которые привезли в город Алматы на международную выставку. Об этом корреспонденту URA.RU cообщил исполнительный директор ООО «НПФ «Технотранс» Павел Добровицкий.

«Сегодня работаем на международной выставке информационных технологий, безопасности и связи. „Securex Kazakhstan 2023“ в городе Алматы. Планируется тест-драйв для МЧС Казахстана и заинтересованных лиц», — сказал Добровицкий. Тест-драйв для потенциальных клиентов будет проводиться после мероприятия.

Ранее URA.RU писало, что министр МЧС России испытал курганский вездеход «Бурлак». В рамках экспедиции глава ведомства Александр Куренков проехал около 15 км по бездорожью в Арктике. Также сообщалось, что вездеходы курганского военного завода проверили на учениях МЧС. В испытаниях участвовали гусеничные вездеходы ТМ-140.

Курганские вездеходы «Феникс» испытает МЧС Казахстана
Курганские вездеходы «Феникс» испытает МЧС Казахстана
Фото:

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МЧС Казахстана и бизнесмены испытают мощности курганских вездеходов «Феникс», которые привезли в город Алматы на международную выставку. Об этом корреспонденту URA.RU cообщил исполнительный директор ООО «НПФ «Технотранс» Павел Добровицкий. «Сегодня работаем на международной выставке информационных технологий, безопасности и связи. „Securex Kazakhstan 2023“ в городе Алматы. Планируется тест-драйв для МЧС Казахстана и заинтересованных лиц», — сказал Добровицкий. Тест-драйв для потенциальных клиентов будет проводиться после мероприятия. Ранее URA.RU писало, что министр МЧС России испытал курганский вездеход «Бурлак». В рамках экспедиции глава ведомства Александр Куренков проехал около 15 км по бездорожью в Арктике. Также сообщалось, что вездеходы курганского военного завода проверили на учениях МЧС. В испытаниях участвовали гусеничные вездеходы ТМ-140.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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