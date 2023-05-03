МЧС Казахстана испытает курганские машины

Курганские вездеходы «Феникс» испытают в Казахстане Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

МЧС Казахстана и бизнесмены испытают мощности курганских вездеходов «Феникс», которые привезли в город Алматы на международную выставку. Об этом корреспонденту URA.RU cообщил исполнительный директор ООО «НПФ «Технотранс» Павел Добровицкий.

«Сегодня работаем на международной выставке информационных технологий, безопасности и связи. „Securex Kazakhstan 2023“ в городе Алматы. Планируется тест-драйв для МЧС Казахстана и заинтересованных лиц», — сказал Добровицкий. Тест-драйв для потенциальных клиентов будет проводиться после мероприятия.

Ранее URA.RU писало, что министр МЧС России испытал курганский вездеход «Бурлак». В рамках экспедиции глава ведомства Александр Куренков проехал около 15 км по бездорожью в Арктике. Также сообщалось, что вездеходы курганского военного завода проверили на учениях МЧС. В испытаниях участвовали гусеничные вездеходы ТМ-140.