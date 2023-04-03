КМЗ отправил на испытание вездеходы ТМ-140 Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Гусеничные вездеходы ТМ-140 Курганского машиностроительного завода принимают участие в учениях МЧС РФ «Безопасная Арктика — 2023». Танки успешно справились с задачей — вытащили съехавший в кювет многотонный грузовик. Видео операции опубликовано в telegram-канале «Курганмашзавод».

«Главная задача МЧС — апробировать перспективные образцы вооружения и экипировки, испытать технику в условиях автономности арктической пустыни. На маршрут вышли гусеничные вездеходы ТМ-140 Курганмашзавода и другая гусеничная и колесная техника отечественного производства», — говорится в сообщении КМЗ.

По пути в поселок Варандей спасатели заметили застрявший грузовик. Водитель не справился с управлением на скользкой зимней дороге, многотонную машину занесло в кювет. С помощью ТМ-40 участники экспедиции вытащили застрявший автомобиль, груз которого составлял 30 тонн. Вездеходы ТМ-140 брендированы корпоративной символикой Госкорпорации Ростех, холдинга «Высокоточные комплексы» и Курганмашзавода.

Ранее URA.RU писало, что МЧС России испытывает курганские вездеходы «Бурлак» в рамках учений 2023 года. В экспедиции участвуют два автомобиля компании «Вездеходы «Бурлак». Экспедиция будет длиться 12 дней, за это время будет покрыто более 1,6 тысяч километров пути по территории Республики Коми, Ненецкого и Ямало-Ненецкого АО.