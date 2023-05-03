В Свердловской области умер легендарный полковник, воевавший с бандитами

В Свердловской области умер бывший глава криминальной милиции Анатолий Воищев

Похороны полковника пройдут в Череповце Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Свердловской области скончался бывший начальник криминальной милиции Октябрьского райуправления Екатеринбурга Анатолий Воищев, работавший в силовых структурах с 1970 года и раскрывавший громкие дела в 90-е. Об этом URA.RU сообщил адвокат Сергей Колосовский.

«Вчера умер Анатолий Семенович Воищев, полковник милиции. Он закончил службу начальником криминальной милиции октябрьского РУВД. Я его знал много лет. Он много лет был самым старым сыщиком, начинал еще в 70-е годы», — сообщил Колосовский.

Воищев ушел на пенсию более десяти лет назад, но сослуживцы регулярно вспоминают истории из его работы. Полковника знали как талантливого и верного службе бойца. В 90-е года Воищев столкнулся одновременно с несколькими громкими криминальными историями в Екатеринбурге, которые были раскрыты благодаря полковнику. В одну неделю полковник работал сразу над тремя преступлениями: похищение ребенка, убийство семьи из пяти человек и нападение бандитов на инкассаторов.

Похороны Воищева пройдут в Череповце, где он жил на протяжении долгого времени. Совет ветеранов Октябрьского ОВД Екатеринбурга выразил соболезнования родным и друзьям погибшего полковника.