03 мая 2023

В Свердловской области умер легендарный полковник, воевавший с бандитами

В Свердловской области умер бывший глава криминальной милиции Анатолий Воищев
© Служба новостей «URA.RU»
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Похороны полковника пройдут в Череповце Фото:

В Свердловской области скончался бывший начальник криминальной милиции Октябрьского райуправления Екатеринбурга Анатолий Воищев, работавший в силовых структурах с 1970 года и раскрывавший громкие дела в 90-е. Об этом URA.RU сообщил адвокат Сергей Колосовский.

«Вчера умер Анатолий Семенович Воищев, полковник милиции. Он закончил службу начальником криминальной милиции октябрьского РУВД. Я его знал много лет. Он много лет был самым старым сыщиком, начинал еще в 70-е годы», — сообщил Колосовский.

Воищев ушел на пенсию более десяти лет назад, но сослуживцы регулярно вспоминают истории из его работы. Полковника знали как талантливого и верного службе бойца. В 90-е года Воищев столкнулся одновременно с несколькими громкими криминальными историями в Екатеринбурге, которые были раскрыты благодаря полковнику. В одну неделю полковник работал сразу над тремя преступлениями: похищение ребенка, убийство семьи из пяти человек и нападение бандитов на инкассаторов.

Похороны Воищева пройдут в Череповце, где он жил на протяжении долгого времени. Совет ветеранов Октябрьского ОВД Екатеринбурга выразил соболезнования родным и друзьям погибшего полковника.

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В Свердловской области скончался бывший начальник криминальной милиции Октябрьского райуправления Екатеринбурга Анатолий Воищев, работавший в силовых структурах с 1970 года и раскрывавший громкие дела в 90-е. Об этом URA.RU сообщил адвокат Сергей Колосовский. «Вчера умер Анатолий Семенович Воищев, полковник милиции. Он закончил службу начальником криминальной милиции октябрьского РУВД. Я его знал много лет. Он много лет был самым старым сыщиком, начинал еще в 70-е годы», — сообщил Колосовский. Воищев ушел на пенсию более десяти лет назад, но сослуживцы регулярно вспоминают истории из его работы. Полковника знали как талантливого и верного службе бойца. В 90-е года Воищев столкнулся одновременно с несколькими громкими криминальными историями в Екатеринбурге, которые были раскрыты благодаря полковнику. В одну неделю полковник работал сразу над тремя преступлениями: похищение ребенка, убийство семьи из пяти человек и нападение бандитов на инкассаторов. Похороны Воищева пройдут в Череповце, где он жил на протяжении долгого времени. Совет ветеранов Октябрьского ОВД Екатеринбурга выразил соболезнования родным и друзьям погибшего полковника.
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