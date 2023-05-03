ФСБ задержала челябинца, финансировавшего терроризм

УФСБ по региону в отношении мужчины возбудило уголовное дело
Сотрудники УФСБ по Челябинской области задержали местного жителя, причастного к финансированию терроризма. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, в отношении него возбудили уголовное дело.
«Задержанный оказал финансовую помощь лицу, который в настоящее время обвиняется в приготовлении к преступлению террористической направленности», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону.
В отношении челябинца возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности»). Санкции данной статьи предусматривают лишение свободы на срок от пяти до пятнадцати лет.
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