ФСБ задержала челябинца, финансировавшего терроризм

УФСБ по региону в отношении мужчины возбудило уголовное дело Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сотрудники УФСБ по Челябинской области задержали местного жителя, причастного к финансированию терроризма. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, в отношении него возбудили уголовное дело.

«Задержанный оказал финансовую помощь лицу, который в настоящее время обвиняется в приготовлении к преступлению террористической направленности», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону.

В отношении челябинца возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности»). Санкции данной статьи предусматривают лишение свободы на срок от пяти до пятнадцати лет.