В Китае назвали цель атаки ВСУ на Кремль

Global Times: Украина надеялась вызвать шок у РФ атакой на Кремль

Украина хочет показать, что конфликт добрался до Москвы Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

новость из сюжета Украина попыталась совершить покушение на Путина

Украина атаковала Кремль при помощи беспилотников, чтобы вызвать шок и показать Москве, что боевые действия уже добрались и до нее. Так считает китайский журналист Ху Сицзинь.

«Цель заключалась в том, чтобы вызвать шок. <…> Показать таким образом, что Москва недалеко от поля боя, что боевые действия добрались и сюда», — написал Ху Сицзинь в материале для китайской газеты Global Times. По его мнению, целью Киева также был срыв праздничного парада, посвященного Дню Победы.

Украинские беспилотники атаковали территорию Кремля 3 мая. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обозначил, что целью атаки являлся российский глава Владимир Путин. При этом в Кремле отказались переносить Парад Победы после покушения. По словам Пескова, никаких изменений в расписании не планируется.