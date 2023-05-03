Кремль отказался переносить Парад Победы после покушения на Путина

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Генеральная репетиция Парада Победы-2022. Москва, военная техника, армия, военные, вооружение, парад победы, бмп 3, 9 мая, красная площадь, солдат, курганец
Отмена Парада Победы не планируется, заявил Дмитрий Песков Фото:
новость из сюжета
Украина попыталась совершить покушение на Путина

Отмена Парада Победы после покушения на президента России Владимира Путина не планируется. Все праздничные мероприятия пройдут в соответствии с планом. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Парад 9 мая на Красной площади состоится», — передает слова Пескова РБК. Он добавил, что на данный момент внесение каких-либо изменений в расписание праздничных мероприятий не планируется.

Ранее стало известно об атаке двух украинских беспилотников по московскому Кремлю. Отмечается, что атака наносилась с целью покушения на жизнь Владимира Путина. Президент в момент атаки не находился в Кремле. График главы государства не претерпел изменений.

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Отмена Парада Победы после покушения на президента России Владимира Путина не планируется. Все праздничные мероприятия пройдут в соответствии с планом. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Парад 9 мая на Красной площади состоится», — передает слова Пескова РБК. Он добавил, что на данный момент внесение каких-либо изменений в расписание праздничных мероприятий не планируется. Ранее стало известно об атаке двух украинских беспилотников по московскому Кремлю. Отмечается, что атака наносилась с целью покушения на жизнь Владимира Путина. Президент в момент атаки не находился в Кремле. График главы государства не претерпел изменений.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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