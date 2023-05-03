Кремль отказался переносить Парад Победы после покушения на Путина

03 мая 2023 в 17:01 Размер текста - 17 +

Отмена Парада Победы не планируется, заявил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Украина попыталась совершить покушение на Путина Отмена Парада Победы после покушения на президента России Владимира Путина не планируется. Все праздничные мероприятия пройдут в соответствии с планом. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Парад 9 мая на Красной площади состоится», — передает слова Пескова РБК. Он добавил, что на данный момент внесение каких-либо изменений в расписание праздничных мероприятий не планируется. Ранее стало известно об атаке двух украинских беспилотников по московскому Кремлю. Отмечается, что атака наносилась с целью покушения на жизнь Владимира Путина. Президент в момент атаки не находился в Кремле. График главы государства не претерпел изменений.

Отмена Парада Победы после покушения на президента России Владимира Путина не планируется. Все праздничные мероприятия пройдут в соответствии с планом. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Парад 9 мая на Красной площади состоится», — передает слова Пескова РБК. Он добавил, что на данный момент внесение каких-либо изменений в расписание праздничных мероприятий не планируется. Ранее стало известно об атаке двух украинских беспилотников по московскому Кремлю. Отмечается, что атака наносилась с целью покушения на жизнь Владимира Путина. Президент в момент атаки не находился в Кремле. График главы государства не претерпел изменений.