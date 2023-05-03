Кремль отказался переносить Парад Победы после покушения на Путина

Отмена Парада Победы после покушения на президента России Владимира Путина не планируется. Все праздничные мероприятия пройдут в соответствии с планом. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Парад 9 мая на Красной площади состоится», — передает слова Пескова РБК. Он добавил, что на данный момент внесение каких-либо изменений в расписание праздничных мероприятий не планируется.
Ранее стало известно об атаке двух украинских беспилотников по московскому Кремлю. Отмечается, что атака наносилась с целью покушения на жизнь Владимира Путина. Президент в момент атаки не находился в Кремле. График главы государства не претерпел изменений.
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