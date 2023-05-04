В каких регионах России запретили полет беспилотников. Карта

04 мая 2023 в 13:17 Размер текста - 17 +

Запуск беспилотников запретили в почти половине регионов России Фото: Владимир Андреев © URA.RU В связи с атаками беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ), в порядка 40 российских регионах запретили использовать дроны. URA.RU приводит информацию о том, на каких российских территориях не разрешено запускать летательные аппараты. Главы многих регионов России ввели запрет на использование беспилотников еще в прошлом году, ссылаясь на указ президента России Владимира Путина от 19 октября 2022 года о мерах безопасности в субъектах РФ. Постановление действует, прежде всего, на новых территориях, а именно: в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях. Однако реализовать указ главы государства решили также Мордовия и Приморский край. Глава Белгородской области Вячеслав Гладков и губернатор Брянской области Александр Богомаз летом 2022 года сообщали о желтом уровне террористической угрозы на своих территориях, который тоже подразумевает повышенные меры безопасности, в том числе контроль воздушного пространства. «Желтый уровень» действует, прежде всего, в граничащих с Украиной регионах. Среди них — Курская и Воронежская области, а также Краснодарский край.

Помимо приграничных с Украиной территорий, режим ограничения воздушного пространства установлен в Смоленской, Калужской, Орловской, Тульской, Курской, Липецкой, Тамбовской, Волгоградской, Ростовской, Астраханской областях. Кроме того, запреты действуют в Адыгее, Крыму, Калмыкии и Ставропольском крае.

Также ряд регионов запретил пользование беспилотников после попытки Киева атаковать Кремль 3 мая. Так, в день инцидента, в мэрии Москвы сообщили о запрете БПЛА над столицей. Исключениями являются аппараты, необходимые для государственных нужд. Позже дроны были запрещены и в Московской области.

Вслед за столицей запускать беспилотники запретили в Ленинградской области. По словам главы региона Александра Дрозденко, исключаются только дроны, необходимые для работ по специальному разрешению для обеспечения безопасности объектов инфраструктуры — транспортных путей, линий электропередачи, нефте- и газопроводов, объектов водоснабжения и водоотведения, обнаружения лесных пожаров и контрольных мероприятий. При этом необходимо указывать цель, место и время работы БПЛА, а также данные о том, кто его использует.

Также после атаки на Кремль запретить запуск летательных аппаратов решили в Псковской области. При этом губернатор Михаил Ведерников допустил эксплуатацию дронов с разрешения органов государственной власти. Соответствующий указ вступит в силу с 5 мая.

В Новосибирске намерены запретить запуск дронов на парад ко Дню Победы. Ранее военный комиссар региона Евгений Кудрявцев сообщал, что военно-воздушные силы РФ не будут участвовать в параде по решению Минобороны.

В Чувашии тоже ввели запрет на эксплуатацию БПЛА на майские праздники. Он будет постоянным до принятия особого распоряжения, сообщил глава региона Олег Николаев.

Ограничения ввели и в Красноярском крае. Запуск беспилотников будет запрещен 4 и 9 мая. За нарушение предусмотрен штраф, заявили в оперативном штабе региона. Запуск беспилотников запретили в почти половине регионов России Фото: Инфографика URA.RU

В связи с атаками беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ), в порядка 40 российских регионах запретили использовать дроны. URA.RU приводит информацию о том, на каких российских территориях не разрешено запускать летательные аппараты. Главы многих регионов России ввели запрет на использование беспилотников еще в прошлом году, ссылаясь на указ президента России Владимира Путина от 19 октября 2022 года о мерах безопасности в субъектах РФ. Постановление действует, прежде всего, на новых территориях, а именно: в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях. Однако реализовать указ главы государства решили также Мордовия и Приморский край.