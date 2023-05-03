Появилось видео удара второго беспилотника по Кремлю

Кремль атаковали два беспилотника с разницей в 16 минут, сообщает «ТВЦ».
новость из сюжетаУкраина попыталась совершить покушение на Путина
В Сети появились кадры, на которых Сенатский дворец Кремля атакует второй украинский беспилотник. Видео распространило «ТВЦ».
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«Появилось новое видео попытки атаки украинских беспилотников на Кремль. Кадры сняты со стороны Большого Москворецкого моста», — говорится в материале. Уточняется, что между первой и второй атакой прошло 16 минут. Атака произошла около трех часов ночи.
Ранее два украинских беспилотника пытались атаковать Кремль. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что атака была попыткой покушения на российского лидера Владимира Путина.
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