Появилось видео удара второго беспилотника по Кремлю

03 мая 2023 в 18:35 Размер текста - 17 +

Кремль атаковали два беспилотника с разницей в 16 минут, сообщает «ТВЦ». Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Украина попыталась совершить покушение на Путина В Сети появились кадры, на которых Сенатский дворец Кремля атакует второй украинский беспилотник. Видео распространило «ТВЦ». Новость по теме Что известно о попытке покушения на Путина и атаке украинских беспилотников на Кремль «Появилось новое видео попытки атаки украинских беспилотников на Кремль. Кадры сняты со стороны Большого Москворецкого моста», — говорится в материале. Уточняется, что между первой и второй атакой прошло 16 минут. Атака произошла около трех часов ночи. Ранее два украинских беспилотника пытались атаковать Кремль. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что атака была попыткой покушения на российского лидера Владимира Путина.

В Сети появились кадры, на которых Сенатский дворец Кремля атакует второй украинский беспилотник. Видео распространило «ТВЦ». «Появилось новое видео попытки атаки украинских беспилотников на Кремль. Кадры сняты со стороны Большого Москворецкого моста», — говорится в материале. Уточняется, что между первой и второй атакой прошло 16 минут. Атака произошла около трех часов ночи. Ранее два украинских беспилотника пытались атаковать Кремль. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что атака была попыткой покушения на российского лидера Владимира Путина.