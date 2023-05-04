Захарова: Киев решился на атаку Кремля под руководством Запада

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Битва ораторов: Тина Канделаки и Мария Захарова. Екатеринбург, захарова мария
За все действия киевских властей несет ответственность Запад, подчеркнула Мария Захарова Фото:
новость из сюжета
Украина попыталась совершить покушение на Путина

За все действия президента Украины Владимира Зеленского отвечают его кураторы из НАТО. Благодаря их поддержке, Киев и решил атаковать Кремль. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«За все, что творит киевский режим, в первую очередь отвечают его вашингтонские, лондонские и, в целом, натовские создатели и кураторы», — написала Мария Захарова у себя в telegram-канале. По ее мнению, именно Запад уничтожил «законную власть на Украине» и сейчас Зеленский испытывает чувство полной вседозволенности.

Украинские дроны атаковали Кремль 3 мая. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что эта атака была произведена с целью покушения на российского главу Владимира Путина. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по этому поводу. Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Россия ответит на атаку, когда посчитает нужным, пишет «Национальная служба новостей». В Китае предположили, что в происшествии виноваты США, сообщает Nation news.

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За все действия президента Украины Владимира Зеленского отвечают его кураторы из НАТО. Благодаря их поддержке, Киев и решил атаковать Кремль. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «За все, что творит киевский режим, в первую очередь отвечают его вашингтонские, лондонские и, в целом, натовские создатели и кураторы», — написала Мария Захарова у себя в telegram-канале. По ее мнению, именно Запад уничтожил «законную власть на Украине» и сейчас Зеленский испытывает чувство полной вседозволенности. Украинские дроны атаковали Кремль 3 мая. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что эта атака была произведена с целью покушения на российского главу Владимира Путина. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по этому поводу. Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Россия ответит на атаку, когда посчитает нужным, пишет «Национальная служба новостей». В Китае предположили, что в происшествии виноваты США, сообщает Nation news.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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