За все действия президента Украины Владимира Зеленского отвечают его кураторы из НАТО. Благодаря их поддержке, Киев и решил атаковать Кремль. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«За все, что творит киевский режим, в первую очередь отвечают его вашингтонские, лондонские и, в целом, натовские создатели и кураторы», — написала Мария Захарова у себя в telegram-канале. По ее мнению, именно Запад уничтожил «законную власть на Украине» и сейчас Зеленский испытывает чувство полной вседозволенности.
Украинские дроны атаковали Кремль 3 мая. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что эта атака была произведена с целью покушения на российского главу Владимира Путина. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по этому поводу. Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Россия ответит на атаку, когда посчитает нужным, пишет «Национальная служба новостей». В Китае предположили, что в происшествии виноваты США, сообщает Nation news.
За все действия президента Украины Владимира Зеленского отвечают его кураторы из НАТО. Благодаря их поддержке, Киев и решил атаковать Кремль. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «За все, что творит киевский режим, в первую очередь отвечают его вашингтонские, лондонские и, в целом, натовские создатели и кураторы», — написала Мария Захарова у себя в telegram-канале. По ее мнению, именно Запад уничтожил «законную власть на Украине» и сейчас Зеленский испытывает чувство полной вседозволенности. Украинские дроны атаковали Кремль 3 мая. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что эта атака была произведена с целью покушения на российского главу Владимира Путина. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по этому поводу. Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Россия ответит на атаку, когда посчитает нужным, пишет «Национальная служба новостей». В Китае предположили, что в происшествии виноваты США, сообщает Nation news.