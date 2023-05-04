Захарова: Киев решился на атаку Кремля под руководством Запада

04 мая 2023 в 11:50 Размер текста - 17 +

За все действия киевских властей несет ответственность Запад, подчеркнула Мария Захарова Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Украина попыталась совершить покушение на Путина За все действия президента Украины Владимира Зеленского отвечают его кураторы из НАТО. Благодаря их поддержке, Киев и решил атаковать Кремль. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «За все, что творит киевский режим, в первую очередь отвечают его вашингтонские, лондонские и, в целом, натовские создатели и кураторы», — написала Мария Захарова у себя в telegram-канале. По ее мнению, именно Запад уничтожил «законную власть на Украине» и сейчас Зеленский испытывает чувство полной вседозволенности. Украинские дроны атаковали Кремль 3 мая. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что эта атака была произведена с целью покушения на российского главу Владимира Путина. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по этому поводу. Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Россия ответит на атаку, когда посчитает нужным, пишет «Национальная служба новостей». В Китае предположили, что в происшествии виноваты США, сообщает Nation news.

За все действия президента Украины Владимира Зеленского отвечают его кураторы из НАТО. Благодаря их поддержке, Киев и решил атаковать Кремль. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «За все, что творит киевский режим, в первую очередь отвечают его вашингтонские, лондонские и, в целом, натовские создатели и кураторы», — написала Мария Захарова у себя в telegram-канале. По ее мнению, именно Запад уничтожил «законную власть на Украине» и сейчас Зеленский испытывает чувство полной вседозволенности. Украинские дроны атаковали Кремль 3 мая. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что эта атака была произведена с целью покушения на российского главу Владимира Путина. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по этому поводу. Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Россия ответит на атаку, когда посчитает нужным, пишет «Национальная служба новостей». В Китае предположили, что в происшествии виноваты США, сообщает Nation news.