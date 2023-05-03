03 мая 2023

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело из-за покушения на Путина

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Мера пресечения содержания под стражей начальника налоговой службы по Курганской области Владимира Рыжука. Курган, следователь ск, следственный комитет, шеврон следственного комитета
СК РФ возбудил уголовное дело по факту теракта из-за падения беспилотников на Кремль Фото:
новость из сюжета
Украина попыталась совершить покушение на Путина

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации было возбуждено уголовное дело по факту теракта в связи с попыткой нанесения удара по кремлевской резиденции президента России Владимира Путина. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

«По поручению Председателя Следственного комитета РФ Александра Ивановича Бастрыкина возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ (террористический акт) в связи с попыткой киевского режима нанести удар беспилотными летательными аппаратами по кремлевской резиденции президента РФ», — сообщает официальный telegram-канал СК. «Два беспилотных летательных аппарата были нацелены на Кремль. В результате предпринятых военными и специальными службами своевременных действий с применением систем радиолокационной борьбы аппараты были выведены из строя», — отмечается в сообщении.

В ночь на 3 мая украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) совершили попытку атаки на Кремль. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин не пострадал в ходе атаки беспилотников. На кадрах видео был заметен дым от одного из мест падения беспилотников. Московские очевидцы также опубликовали видео, на котором видна атака украинских БПЛА на Кремль. Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров сообщил, что Киев отрицает свою причастность к произошедшему.

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Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации было возбуждено уголовное дело по факту теракта в связи с попыткой нанесения удара по кремлевской резиденции президента России Владимира Путина. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ. «По поручению Председателя Следственного комитета РФ Александра Ивановича Бастрыкина возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ (террористический акт) в связи с попыткой киевского режима нанести удар беспилотными летательными аппаратами по кремлевской резиденции президента РФ», — сообщает официальный telegram-канал СК. «Два беспилотных летательных аппарата были нацелены на Кремль. В результате предпринятых военными и специальными службами своевременных действий с применением систем радиолокационной борьбы аппараты были выведены из строя», — отмечается в сообщении. В ночь на 3 мая украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) совершили попытку атаки на Кремль. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин не пострадал в ходе атаки беспилотников. На кадрах видео был заметен дым от одного из мест падения беспилотников. Московские очевидцы также опубликовали видео, на котором видна атака украинских БПЛА на Кремль. Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров сообщил, что Киев отрицает свою причастность к произошедшему.
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