Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело из-за покушения на Путина

03 мая 2023 в 23:43 Размер текста - 17 +

СК РФ возбудил уголовное дело по факту теракта из-за падения беспилотников на Кремль Фото: Игорь Меркулов © URA.RU новость из сюжета Украина попыталась совершить покушение на Путина Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации было возбуждено уголовное дело по факту теракта в связи с попыткой нанесения удара по кремлевской резиденции президента России Владимира Путина. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ. «По поручению Председателя Следственного комитета РФ Александра Ивановича Бастрыкина возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ (террористический акт) в связи с попыткой киевского режима нанести удар беспилотными летательными аппаратами по кремлевской резиденции президента РФ», — сообщает официальный telegram-канал СК. «Два беспилотных летательных аппарата были нацелены на Кремль. В результате предпринятых военными и специальными службами своевременных действий с применением систем радиолокационной борьбы аппараты были выведены из строя», — отмечается в сообщении. В ночь на 3 мая украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) совершили попытку атаки на Кремль. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин не пострадал в ходе атаки беспилотников. На кадрах видео был заметен дым от одного из мест падения беспилотников. Московские очевидцы также опубликовали видео, на котором видна атака украинских БПЛА на Кремль. Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров сообщил, что Киев отрицает свою причастность к произошедшему. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации было возбуждено уголовное дело по факту теракта в связи с попыткой нанесения удара по кремлевской резиденции президента России Владимира Путина. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ. «По поручению Председателя Следственного комитета РФ Александра Ивановича Бастрыкина возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ (террористический акт) в связи с попыткой киевского режима нанести удар беспилотными летательными аппаратами по кремлевской резиденции президента РФ», — сообщает официальный telegram-канал СК. «Два беспилотных летательных аппарата были нацелены на Кремль. В результате предпринятых военными и специальными службами своевременных действий с применением систем радиолокационной борьбы аппараты были выведены из строя», — отмечается в сообщении. В ночь на 3 мая украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) совершили попытку атаки на Кремль. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин не пострадал в ходе атаки беспилотников. На кадрах видео был заметен дым от одного из мест падения беспилотников. Московские очевидцы также опубликовали видео, на котором видна атака украинских БПЛА на Кремль. Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров сообщил, что Киев отрицает свою причастность к произошедшему.