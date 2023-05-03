Пермский завод столовых приборов отказался от выплаты дивидендов

Нытвенский металлургический завод не выплатит дивиденды по итогам 2022 года из-за убытков

04 мая 2023 в 12:24 Размер текста - 17 +

В 2022 году завод понес многомиллионные убытки Фото: Анна Майорова © URA.RU Акционерное общество «Нытва», управляющее в Пермском крае Нытвенским металлургическим заводом, отказалось от выплаты дивидендов из-за понесенных в 2022 году убытков. Такое решение принял совет директоров предприятия, которое выпускает столовые приборы. Об этом сообщается на сайте центра раскрытия корпоративной информации (Интерфакс-ЦРКИ). «В связи с получением акционерным обществом „Нытва“ убытка по результатам финансового 2022 года в размере 145,8 млн рублей, рекомендовать годовому общему собранию акционеров, принять следующее решение. Распределение прибыли не производить, дивиденды по акциям по результатам деятельности 2022 года не начислять», — указано в решении наблюдательного совета. Нытвенский металлургический завод был основан в 1756 году. Предприятие производит столовые приборы и кухонные принадлежности. Также завод выпускает стальную холоднокатанную и оцинкованную ленту. Продукция поставляется в страны ближнего и дальнего зарубежья.

Акционерное общество «Нытва», управляющее в Пермском крае Нытвенским металлургическим заводом, отказалось от выплаты дивидендов из-за понесенных в 2022 году убытков. Такое решение принял совет директоров предприятия, которое выпускает столовые приборы. Об этом сообщается на сайте центра раскрытия корпоративной информации (Интерфакс-ЦРКИ). «В связи с получением акционерным обществом „Нытва“ убытка по результатам финансового 2022 года в размере 145,8 млн рублей, рекомендовать годовому общему собранию акционеров, принять следующее решение. Распределение прибыли не производить, дивиденды по акциям по результатам деятельности 2022 года не начислять», — указано в решении наблюдательного совета. Нытвенский металлургический завод был основан в 1756 году. Предприятие производит столовые приборы и кухонные принадлежности. Также завод выпускает стальную холоднокатанную и оцинкованную ленту. Продукция поставляется в страны ближнего и дальнего зарубежья.