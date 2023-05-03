03 мая 2023

Пермский завод столовых приборов отказался от выплаты дивидендов

Нытвенский металлургический завод не выплатит дивиденды по итогам 2022 года из-за убытков
© Служба новостей «URA.RU»
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В 2022 году завод понес многомиллионные убытки Фото:

Акционерное общество «Нытва», управляющее в Пермском крае Нытвенским металлургическим заводом, отказалось от выплаты дивидендов из-за понесенных в 2022 году убытков. Такое решение принял совет директоров предприятия, которое выпускает столовые приборы. Об этом сообщается на сайте центра раскрытия корпоративной информации (Интерфакс-ЦРКИ).

«В связи с получением акционерным обществом „Нытва“ убытка по результатам финансового 2022 года в размере 145,8 млн рублей, рекомендовать годовому общему собранию акционеров, принять следующее решение. Распределение прибыли не производить, дивиденды по акциям по результатам деятельности 2022 года не начислять», — указано в решении наблюдательного совета.

Нытвенский металлургический завод был основан в 1756 году. Предприятие производит столовые приборы и кухонные принадлежности. Также завод выпускает стальную холоднокатанную и оцинкованную ленту. Продукция поставляется в страны ближнего и дальнего зарубежья.

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Акционерное общество «Нытва», управляющее в Пермском крае Нытвенским металлургическим заводом, отказалось от выплаты дивидендов из-за понесенных в 2022 году убытков. Такое решение принял совет директоров предприятия, которое выпускает столовые приборы. Об этом сообщается на сайте центра раскрытия корпоративной информации (Интерфакс-ЦРКИ). «В связи с получением акционерным обществом „Нытва“ убытка по результатам финансового 2022 года в размере 145,8 млн рублей, рекомендовать годовому общему собранию акционеров, принять следующее решение. Распределение прибыли не производить, дивиденды по акциям по результатам деятельности 2022 года не начислять», — указано в решении наблюдательного совета. Нытвенский металлургический завод был основан в 1756 году. Предприятие производит столовые приборы и кухонные принадлежности. Также завод выпускает стальную холоднокатанную и оцинкованную ленту. Продукция поставляется в страны ближнего и дальнего зарубежья.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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