03 мая 2023

Челябинский завод испытал технику для выпрямления нефтескважин. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Визит полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Владимира Якушева на предприятия АО «Конар». Челябинск, промышленность, станкостроение, завод, транснефть
Оборудование для нефтегазовых компаний испытали в группе «Конар» Фото:

Специалисты промгруппы «Конар» из Челябинска провели стендовые испытания центраторов для выравнивания осей нефтяных скважин. Как рассказали в пресс-службе компании, приборы используют в нефтегазовой промышленности.

«В научно-техническом центре прогруппы „Конар“ успешно завершились стендовые испытания композитных жестких центраторов и стопорных колец к ним. Данные устройства устанавливаются на бурильную колонну либо действующий в забое двигатель, направляя их в нужную сторону», — отметили в «Конаре».

Для проведения испытаний по международному стандарту на предприятии оперативно сделали оснастку. Об этом рассказал исполнительный директор ООО «НТЦ-Конар» Дмитрий Полухин. Тесты проводили вместе с компанией СertinDocs, ведущим игроком в области сертификации и экспертизы промбезопасности.

По итогам испытаний заказчик сделает выводы о соответствии центраторов заявленным характеристикам. Оборудование позволяет выпрямлять ось скважинного ствола. При необходимости с помощью агрегатов можно изменять направление скважины, уточнила начальник центральной лаборатории материаловедения ООО «НТЦ-Конар» Надежда Шумилова.

По итогам испытаний заказчик примет решение о соответствии центраторов заявленным характеристикам
По итогам испытаний заказчик примет решение о соответствии центраторов заявленным характеристикам
Фото:

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Специалисты промгруппы «Конар» из Челябинска провели стендовые испытания центраторов для выравнивания осей нефтяных скважин. Как рассказали в пресс-службе компании, приборы используют в нефтегазовой промышленности. «В научно-техническом центре прогруппы „Конар“ успешно завершились стендовые испытания композитных жестких центраторов и стопорных колец к ним. Данные устройства устанавливаются на бурильную колонну либо действующий в забое двигатель, направляя их в нужную сторону», — отметили в «Конаре». Для проведения испытаний по международному стандарту на предприятии оперативно сделали оснастку. Об этом рассказал исполнительный директор ООО «НТЦ-Конар» Дмитрий Полухин. Тесты проводили вместе с компанией СertinDocs, ведущим игроком в области сертификации и экспертизы промбезопасности. По итогам испытаний заказчик сделает выводы о соответствии центраторов заявленным характеристикам. Оборудование позволяет выпрямлять ось скважинного ствола. При необходимости с помощью агрегатов можно изменять направление скважины, уточнила начальник центральной лаборатории материаловедения ООО «НТЦ-Конар» Надежда Шумилова.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...