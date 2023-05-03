Оборудование для нефтегазовых компаний испытали в группе «Конар» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Специалисты промгруппы «Конар» из Челябинска провели стендовые испытания центраторов для выравнивания осей нефтяных скважин. Как рассказали в пресс-службе компании, приборы используют в нефтегазовой промышленности.

«В научно-техническом центре прогруппы „Конар“ успешно завершились стендовые испытания композитных жестких центраторов и стопорных колец к ним. Данные устройства устанавливаются на бурильную колонну либо действующий в забое двигатель, направляя их в нужную сторону», — отметили в «Конаре».

Для проведения испытаний по международному стандарту на предприятии оперативно сделали оснастку. Об этом рассказал исполнительный директор ООО «НТЦ-Конар» Дмитрий Полухин. Тесты проводили вместе с компанией СertinDocs, ведущим игроком в области сертификации и экспертизы промбезопасности.

По итогам испытаний заказчик сделает выводы о соответствии центраторов заявленным характеристикам. Оборудование позволяет выпрямлять ось скважинного ствола. При необходимости с помощью агрегатов можно изменять направление скважины, уточнила начальник центральной лаборатории материаловедения ООО «НТЦ-Конар» Надежда Шумилова.