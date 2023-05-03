03 мая 2023

Тюменцы в майские праздники решили нажиться на бесплатных мангальных зонах

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Гилевская роща. Тюмень, молодежь отдыхает, беседка, отдых на природе, отдых в лесу, отдых в парке, отдых, гилевская роща
За «бронь» беседки на 9 Мая придется отдать от 1500 до 1800 рублей Фото:

Тюменцы предлагают за деньги занять бесплатные беседки с мангальными зонами в Гилевской роще. Объявления опубликованы на площадке Avito. Как рассказал URA.RU один из жителей, за «бронь» беседки на 9 Мая придется отдать от 1500 до 1800 рублей.

«Займем для вас беседку в Гилевской роще в любое время и в любой день. По желанию можем занять предпочитаемое место», — сообщается в объявлении.

Агентству URA.RU автор объявления рассказал, что из-за праздника спрос на беседки большой. Стоимость «бронирования» зависит от времени, к которому необходимо занять место для отдыха. «Если 9 мая к 11:00 утра, то будет стоить 1800 рублей. Если к 9:30, то 1500 рублей», — рассказал агентству тюменец.

Беседки и мангальные зоны в Гилевской роще бесплатные, однако на них всегда повышенный спрос. URA.RU писало, что в 2022 году тюменцы продавали места за две тысячи рублей.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Тюменцы предлагают за деньги занять бесплатные беседки с мангальными зонами в Гилевской роще. Объявления опубликованы на площадке Avito. Как рассказал URA.RU один из жителей, за «бронь» беседки на 9 Мая придется отдать от 1500 до 1800 рублей. «Займем для вас беседку в Гилевской роще в любое время и в любой день. По желанию можем занять предпочитаемое место», — сообщается в объявлении. Агентству URA.RU автор объявления рассказал, что из-за праздника спрос на беседки большой. Стоимость «бронирования» зависит от времени, к которому необходимо занять место для отдыха. «Если 9 мая к 11:00 утра, то будет стоить 1800 рублей. Если к 9:30, то 1500 рублей», — рассказал агентству тюменец. Беседки и мангальные зоны в Гилевской роще бесплатные, однако на них всегда повышенный спрос. URA.RU писало, что в 2022 году тюменцы продавали места за две тысячи рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...