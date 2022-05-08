В Тюмени спекулянты продают места в очереди к бесплатным беседкам

09 мая 2022 в 15:59 Размер текста - 17 +

Спекулянты пытаются заработать на перепродаже мест в очереди к бесплатным беседкам Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени спекулянты продают места в очереди к бесплатным беседкам и мангальным зонам в Гилевской роще. Об этом с места событий сообщает корреспондент URA.RU. «Все мангальные зоны заняты еще с утра. Люди приходили в 6:00 чтобы занять место. Особенно хитрые подростки сделали это еще раньше и теперь перепродают занятые беседки. Просят две тысячи рублей, но могут сделать скидку», — сообщил в агентство сотрудник. Мангальные зоны и беседки в Гилевской роще являются бесплатными. Они остались одним из 15 мест в Тюмени, где жители могут пожарить шашлыки. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени собралась большая очередь за бесплатной кашей, в которой стоит более 100 человек. За празднованием 9 мая можно следить на трансляции агентства. Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Темы Тюмени» .

В Тюмени спекулянты продают места в очереди к бесплатным беседкам и мангальным зонам в Гилевской роще. Об этом с места событий сообщает корреспондент URA.RU. «Все мангальные зоны заняты еще с утра. Люди приходили в 6:00 чтобы занять место. Особенно хитрые подростки сделали это еще раньше и теперь перепродают занятые беседки. Просят две тысячи рублей, но могут сделать скидку», — сообщил в агентство сотрудник. Мангальные зоны и беседки в Гилевской роще являются бесплатными. Они остались одним из 15 мест в Тюмени, где жители могут пожарить шашлыки. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени собралась большая очередь за бесплатной кашей, в которой стоит более 100 человек. За празднованием 9 мая можно следить на трансляции агентства.