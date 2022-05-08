08 мая 2022
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В Тюмени спекулянты продают места в очереди к бесплатным беседкам

© Служба новостей «URA.RU»
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Отдых в Гилевской роще. Тюмень, гилевская роща
Спекулянты пытаются заработать на перепродаже мест в очереди к бесплатным беседкам Фото:

В Тюмени спекулянты продают места в очереди к бесплатным беседкам и мангальным зонам в Гилевской роще. Об этом с места событий сообщает корреспондент URA.RU.

«Все мангальные зоны заняты еще с утра. Люди приходили в 6:00 чтобы занять место. Особенно хитрые подростки сделали это еще раньше и теперь перепродают занятые беседки. Просят две тысячи рублей, но могут сделать скидку», — сообщил в агентство сотрудник. Мангальные зоны и беседки в Гилевской роще являются бесплатными. Они остались одним из 15 мест в Тюмени, где жители могут пожарить шашлыки.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени собралась большая очередь за бесплатной кашей, в которой стоит более 100 человек. За празднованием 9 мая можно следить на трансляции агентства.

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В Тюмени спекулянты продают места в очереди к бесплатным беседкам и мангальным зонам в Гилевской роще. Об этом с места событий сообщает корреспондент URA.RU. «Все мангальные зоны заняты еще с утра. Люди приходили в 6:00 чтобы занять место. Особенно хитрые подростки сделали это еще раньше и теперь перепродают занятые беседки. Просят две тысячи рублей, но могут сделать скидку», — сообщил в агентство сотрудник. Мангальные зоны и беседки в Гилевской роще являются бесплатными. Они остались одним из 15 мест в Тюмени, где жители могут пожарить шашлыки. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени собралась большая очередь за бесплатной кашей, в которой стоит более 100 человек. За празднованием 9 мая можно следить на трансляции агентства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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