Пермские посикунчики вошли в число блюд, ради которых стоит путешествовать по России

Пермские посикунчики вошли в число необычных блюд по данным сервиса TuTu.ru

04 мая 2023 в 13:39 Размер текста - 17 +

Посикунчики полюбились путешественникам, которые приезжают в Пермский край Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Пермские посикунчики вошли в перечень блюд, ради которых стоит отправиться в путешествие по России. Гастрономическую подборку составили эксперты сервиса путешествий Туту (tutu.ru), побывавшие в разных уголках страны, рассказали URA.RU в пресс-службе компании. «Одни блюда, такие как козули и посикунчики, известны путешественникам, а другие, не такие популярные, могут стать интересным гастрономическим открытием. В рейтинг вошли, к примеру, татарская губадия, шумячский кулеш, рязанский калинник, ярославское ушное, арктическая уха с крабом, челябинское варенье из кислицы, якутский саламат, астраханская отварная вялеха, владимирской печной холодец, сахалинский салат из лопуха», — отмечают представители Туту. Всего в список попали 30 необычны блюд, отобранных экспертами в рамках проекта «Медиаразведка». За время проекта его участники (блогеры и журналисты) совершили 25 туров турах в 20 регионов России. Пермские посикунчики популярны как у гостей региона, так и его жителей. В краевой столице проводится чемпионат по поеданию этих пирожков на скорость. Жители краевой столицы предложили увековечить блюдо, посвятив ему арт-объект.

Пермские посикунчики вошли в перечень блюд, ради которых стоит отправиться в путешествие по России. Гастрономическую подборку составили эксперты сервиса путешествий Туту (tutu.ru), побывавшие в разных уголках страны, рассказали URA.RU в пресс-службе компании. «Одни блюда, такие как козули и посикунчики, известны путешественникам, а другие, не такие популярные, могут стать интересным гастрономическим открытием. В рейтинг вошли, к примеру, татарская губадия, шумячский кулеш, рязанский калинник, ярославское ушное, арктическая уха с крабом, челябинское варенье из кислицы, якутский саламат, астраханская отварная вялеха, владимирской печной холодец, сахалинский салат из лопуха», — отмечают представители Туту. Всего в список попали 30 необычны блюд, отобранных экспертами в рамках проекта «Медиаразведка». За время проекта его участники (блогеры и журналисты) совершили 25 туров турах в 20 регионов России. Пермские посикунчики популярны как у гостей региона, так и его жителей. В краевой столице проводится чемпионат по поеданию этих пирожков на скорость. Жители краевой столицы предложили увековечить блюдо, посвятив ему арт-объект.