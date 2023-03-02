02 марта 2023

Пермяки предлагают установить памятники дорожным реагентам и «внезапному» снегу

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Перми, музей permm, музей современного искусства
Идеи пермяков собрали в музее современного искусства Фото:

Жители Перми поделились своими идеями по установке в городе новых памятников и арт-объектов. Предложения собрали в музее современного искусства PERMM.

«Памятник реагентам и песку; «внезапному» снегу среди зимы»; рутине», — такие идеи оставили пермяки в музее. Кроме этого предлагается увековечить посикунчик на табуретке, высшую математику и место Перми во вселенной, пишет PERMM в Telegram.

Пермяки постоянно жалуются на неубранный в городе снег и неготовность подрядчиков и чиновников к снегопадам. Глава города Алексей Демкин отшучивался ранее, что будет доволен уборкой улиц, когда снег сам растает. Он также отмечал, что некоторые подрядчики используют слишком много реагентов в борьбе со снегом.

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Жители Перми поделились своими идеями по установке в городе новых памятников и арт-объектов. Предложения собрали в музее современного искусства PERMM. «Памятник реагентам и песку; «внезапному» снегу среди зимы»; рутине», — такие идеи оставили пермяки в музее. Кроме этого предлагается увековечить посикунчик на табуретке, высшую математику и место Перми во вселенной, пишет PERMM в Telegram. Пермяки постоянно жалуются на неубранный в городе снег и неготовность подрядчиков и чиновников к снегопадам. Глава города Алексей Демкин отшучивался ранее, что будет доволен уборкой улиц, когда снег сам растает. Он также отмечал, что некоторые подрядчики используют слишком много реагентов в борьбе со снегом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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