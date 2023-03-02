Пермяки предлагают установить памятники дорожным реагентам и «внезапному» снегу

03 марта 2023 в 12:19 Размер текста - 17 +

Идеи пермяков собрали в музее современного искусства Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Жители Перми поделились своими идеями по установке в городе новых памятников и арт-объектов. Предложения собрали в музее современного искусства PERMM. «Памятник реагентам и песку; «внезапному» снегу среди зимы»; рутине», — такие идеи оставили пермяки в музее. Кроме этого предлагается увековечить посикунчик на табуретке, высшую математику и место Перми во вселенной, пишет PERMM в Telegram. Пермяки постоянно жалуются на неубранный в городе снег и неготовность подрядчиков и чиновников к снегопадам. Глава города Алексей Демкин отшучивался ранее, что будет доволен уборкой улиц, когда снег сам растает. Он также отмечал, что некоторые подрядчики используют слишком много реагентов в борьбе со снегом.

Жители Перми поделились своими идеями по установке в городе новых памятников и арт-объектов. Предложения собрали в музее современного искусства PERMM. «Памятник реагентам и песку; «внезапному» снегу среди зимы»; рутине», — такие идеи оставили пермяки в музее. Кроме этого предлагается увековечить посикунчик на табуретке, высшую математику и место Перми во вселенной, пишет PERMM в Telegram. Пермяки постоянно жалуются на неубранный в городе снег и неготовность подрядчиков и чиновников к снегопадам. Глава города Алексей Демкин отшучивался ранее, что будет доволен уборкой улиц, когда снег сам растает. Он также отмечал, что некоторые подрядчики используют слишком много реагентов в борьбе со снегом.