Пермский завод металлосеток повысил прибыль на десятки миллионов рублей

ПАО «Краснокамский завод металлических сеток» в 2022 году увеличило прибыль на десятки миллионов рублей

04 мая 2023 в 14:00 Размер текста - 17 +

В 2022 году предприятие увеличило выручку и прибыль Фото: Алексей Гущин © URA.RU Пермское ПАО «Краснокамский завод металлических сеток» (КЗМС) улучшило финансовые показатели. Согласно бухгалтерскому отчету, размещенному на сайте «Интерфакс-ЦРКИ», в 2022 году предприятие повысило чистую прибыль на десятки миллионов рублей. «ПАО „Краснокамский завод металлических сеток“, отчет о финансовых результатах за 2022 год. Выручка предприятия — 843,6 млн рублей, чистая прибыль — 176 млн рублей», — сообщается в документе. Годом ранее завод получил выручку в 705,7 млн рублей и чистую прибыль в 100 млн рублей. Пермский КЗМС является одним из крупнейших в Европе производителей металлических и синтетических сеток, в том числе для целлюлозно-бумажной промышленности. Сетки, выпускаемые заводом, применяются для формования, обезвоживания, фильтрации, просеивания, а также в качестве транспортерных лент.

Пермское ПАО «Краснокамский завод металлических сеток» (КЗМС) улучшило финансовые показатели. Согласно бухгалтерскому отчету, размещенному на сайте «Интерфакс-ЦРКИ», в 2022 году предприятие повысило чистую прибыль на десятки миллионов рублей. «ПАО „Краснокамский завод металлических сеток“, отчет о финансовых результатах за 2022 год. Выручка предприятия — 843,6 млн рублей, чистая прибыль — 176 млн рублей», — сообщается в документе. Годом ранее завод получил выручку в 705,7 млн рублей и чистую прибыль в 100 млн рублей. Пермский КЗМС является одним из крупнейших в Европе производителей металлических и синтетических сеток, в том числе для целлюлозно-бумажной промышленности. Сетки, выпускаемые заводом, применяются для формования, обезвоживания, фильтрации, просеивания, а также в качестве транспортерных лент.