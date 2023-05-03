03 мая 2023

Пермский завод металлосеток повысил прибыль на десятки миллионов рублей

ПАО «Краснокамский завод металлических сеток» в 2022 году увеличило прибыль на десятки миллионов рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Пермь , тысячные купюры, денежный веер, деньги
В 2022 году предприятие увеличило выручку и прибыль Фото:

Пермское ПАО «Краснокамский завод металлических сеток» (КЗМС) улучшило финансовые показатели. Согласно бухгалтерскому отчету, размещенному на сайте «Интерфакс-ЦРКИ», в 2022 году предприятие повысило чистую прибыль на десятки миллионов рублей.

«ПАО „Краснокамский завод металлических сеток“, отчет о финансовых результатах за 2022 год. Выручка предприятия — 843,6 млн рублей, чистая прибыль — 176 млн рублей», — сообщается в документе. Годом ранее завод получил выручку в 705,7 млн рублей и чистую прибыль в 100 млн рублей.

Пермский КЗМС является одним из крупнейших в Европе производителей металлических и синтетических сеток, в том числе для целлюлозно-бумажной промышленности. Сетки, выпускаемые заводом, применяются для формования, обезвоживания, фильтрации, просеивания, а также в качестве транспортерных лент.

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Пермское ПАО «Краснокамский завод металлических сеток» (КЗМС) улучшило финансовые показатели. Согласно бухгалтерскому отчету, размещенному на сайте «Интерфакс-ЦРКИ», в 2022 году предприятие повысило чистую прибыль на десятки миллионов рублей. «ПАО „Краснокамский завод металлических сеток“, отчет о финансовых результатах за 2022 год. Выручка предприятия — 843,6 млн рублей, чистая прибыль — 176 млн рублей», — сообщается в документе. Годом ранее завод получил выручку в 705,7 млн рублей и чистую прибыль в 100 млн рублей. Пермский КЗМС является одним из крупнейших в Европе производителей металлических и синтетических сеток, в том числе для целлюлозно-бумажной промышленности. Сетки, выпускаемые заводом, применяются для формования, обезвоживания, фильтрации, просеивания, а также в качестве транспортерных лент.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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