Кремль поделился результатами расследования атаки Киева на Кремль

Песков: к покушению на Путина причастны спецслужбы Украины

04 мая 2023 в 14:25 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков заявил, что расследованием атаки беспилотников на Кремль занимаются спецслужбы Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Украина попыталась совершить покушение на Путина Попытка ВСУ атаковать Кремль 3 мая подлежит тщательному расследованию, которым в данный момент занимаются спецслужбы. По их данным, к теракту причастны украинские силы. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. На вопрос о том, какие есть основания полагать, что это дело рук Украины, представитель Кремля заявил, что об этом стало известно из данных служб из РФ. «Данные, которые получают наши спецслужбы. Важно понимать, насколько опасно такое участие в конфликте», — сказал Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Также пресс-секретарь заявил, что расследованием занимаются все спецслужбы, сроки результатов экспертизы зависят полностью от них. Песков подчеркнул, что резиденция президента России Владимира Путина будет усиленно охраняться в контексте подготовки ко Дню Победы.

Попытка ВСУ атаковать Кремль 3 мая подлежит тщательному расследованию, которым в данный момент занимаются спецслужбы. По их данным, к теракту причастны украинские силы. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. На вопрос о том, какие есть основания полагать, что это дело рук Украины, представитель Кремля заявил, что об этом стало известно из данных служб из РФ. «Данные, которые получают наши спецслужбы. Важно понимать, насколько опасно такое участие в конфликте», — сказал Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Также пресс-секретарь заявил, что расследованием занимаются все спецслужбы, сроки результатов экспертизы зависят полностью от них. Песков подчеркнул, что резиденция президента России Владимира Путина будет усиленно охраняться в контексте подготовки ко Дню Победы.