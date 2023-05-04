Китай отреагировал на атаку Киева на Кремль

Представитель МИД КНР Мао Нин: Россия и Украина должны избегать действий, ведущих к эскалации
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Москва во время объявленного режима самоизоляции. Москва, полицейские, кремль, красная площадь, собор василия блаженного, покровский собор, москва
Мао Нин предостерегла стороны конфликта от действий наподобие атаки на Кремль Фото:
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Украина попыталась совершить покушение на Путина

Обе стороны русско-украинского конфликта должны избегать действий, способствующих обострению боевых действий. Такое заявление делала официальный представитель МИД Китая Мао Нин в ходе брифинга. Так она отреагировала на атаку беспилотников ВСУ на Кремль.

«Соответствующие стороны должны избегать любых действий, ведущих к эскалации», — заявила Мао Нин. Ее слова приводит ТАСС.

Два украинских беспилотника попытались атаковать Кремль ночью 3 мая. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал нападение покушением на жизнь российского лидера Владимира Путина. По словам посла РФ в США Анатолия Антонова, Россия ответит Киеву за этот теракт, когда посчитает нужным.

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Обе стороны русско-украинского конфликта должны избегать действий, способствующих обострению боевых действий. Такое заявление делала официальный представитель МИД Китая Мао Нин в ходе брифинга. Так она отреагировала на атаку беспилотников ВСУ на Кремль. «Соответствующие стороны должны избегать любых действий, ведущих к эскалации», — заявила Мао Нин. Ее слова приводит ТАСС. Два украинских беспилотника попытались атаковать Кремль ночью 3 мая. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал нападение покушением на жизнь российского лидера Владимира Путина. По словам посла РФ в США Анатолия Антонова, Россия ответит Киеву за этот теракт, когда посчитает нужным.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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