Китай отреагировал на атаку Киева на Кремль

Представитель МИД КНР Мао Нин: Россия и Украина должны избегать действий, ведущих к эскалации

04 мая 2023 в 12:26 Размер текста - 17 +

Мао Нин предостерегла стороны конфликта от действий наподобие атаки на Кремль Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Украина попыталась совершить покушение на Путина Обе стороны русско-украинского конфликта должны избегать действий, способствующих обострению боевых действий. Такое заявление делала официальный представитель МИД Китая Мао Нин в ходе брифинга. Так она отреагировала на атаку беспилотников ВСУ на Кремль. «Соответствующие стороны должны избегать любых действий, ведущих к эскалации», — заявила Мао Нин. Ее слова приводит ТАСС. Два украинских беспилотника попытались атаковать Кремль ночью 3 мая. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал нападение покушением на жизнь российского лидера Владимира Путина. По словам посла РФ в США Анатолия Антонова, Россия ответит Киеву за этот теракт, когда посчитает нужным.

Обе стороны русско-украинского конфликта должны избегать действий, способствующих обострению боевых действий. Такое заявление делала официальный представитель МИД Китая Мао Нин в ходе брифинга. Так она отреагировала на атаку беспилотников ВСУ на Кремль. «Соответствующие стороны должны избегать любых действий, ведущих к эскалации», — заявила Мао Нин. Ее слова приводит ТАСС. Два украинских беспилотника попытались атаковать Кремль ночью 3 мая. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал нападение покушением на жизнь российского лидера Владимира Путина. По словам посла РФ в США Анатолия Антонова, Россия ответит Киеву за этот теракт, когда посчитает нужным.