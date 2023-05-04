Китай отреагировал на атаку Киева на Кремль

Обе стороны русско-украинского конфликта должны избегать действий, способствующих обострению боевых действий. Такое заявление делала официальный представитель МИД Китая Мао Нин в ходе брифинга. Так она отреагировала на атаку беспилотников ВСУ на Кремль.
«Соответствующие стороны должны избегать любых действий, ведущих к эскалации», — заявила Мао Нин. Ее слова приводит ТАСС.
Два украинских беспилотника попытались атаковать Кремль ночью 3 мая. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал нападение покушением на жизнь российского лидера Владимира Путина. По словам посла РФ в США Анатолия Антонова, Россия ответит Киеву за этот теракт, когда посчитает нужным.
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