Песков рассказал, как Путин отреагировал на атаку на Кремль

Песков: после атаки на Кремль Путин сохранял спокойствие

04 мая 2023 в 14:25 Размер текста - 17 +

Президент сохранял собранность и спокойстие Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Украина попыталась совершить покушение на Путина Президент России Владимир Путин сохранял спокойствие после атаки беспилотников на Кремль. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами. «Президент всегда в таких экстремальных ситуациях сохраняет спокойствие, собранность, четкость в оценках и командах, которые он раздает. В этом плане ничего нового не произошло», — сказал Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, как на свое покушение отреагировал президент. Его слова передает корреспондент URA.RU. Песков также отметил, что Путин не планирует вести переговоры с кем-либо из западных лидеров, кроме заранее запланированных, из-за ситуации со сбитыми беспилотниками у Кремля. В самом Кремле, по словам пресс-секретаря, обстановка спокойная. А Путин по-прежнему планирует выступить на параде Победы 9 Мая.

Президент России Владимир Путин сохранял спокойствие после атаки беспилотников на Кремль. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами. «Президент всегда в таких экстремальных ситуациях сохраняет спокойствие, собранность, четкость в оценках и командах, которые он раздает. В этом плане ничего нового не произошло», — сказал Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, как на свое покушение отреагировал президент. Его слова передает корреспондент URA.RU. Песков также отметил, что Путин не планирует вести переговоры с кем-либо из западных лидеров, кроме заранее запланированных, из-за ситуации со сбитыми беспилотниками у Кремля. В самом Кремле, по словам пресс-секретаря, обстановка спокойная. А Путин по-прежнему планирует выступить на параде Победы 9 Мая.