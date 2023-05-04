Песков рассказал, как Путин отреагировал на атаку на Кремль

Песков: после атаки на Кремль Путин сохранял спокойствие
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Заседание Госсовета по молодежной политике в Кремле. Москва, путин владимир
Президент сохранял собранность и спокойстие Фото:
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Президент России Владимир Путин сохранял спокойствие после атаки беспилотников на Кремль. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами.

«Президент всегда в таких экстремальных ситуациях сохраняет спокойствие, собранность, четкость в оценках и командах, которые он раздает. В этом плане ничего нового не произошло», — сказал Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, как на свое покушение отреагировал президент. Его слова передает корреспондент URA.RU.

Песков также отметил, что Путин не планирует вести переговоры с кем-либо из западных лидеров, кроме заранее запланированных, из-за ситуации со сбитыми беспилотниками у Кремля. В самом Кремле, по словам пресс-секретаря, обстановка спокойная. А Путин по-прежнему планирует выступить на параде Победы 9 Мая.

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Президент России Владимир Путин сохранял спокойствие после атаки беспилотников на Кремль. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами. «Президент всегда в таких экстремальных ситуациях сохраняет спокойствие, собранность, четкость в оценках и командах, которые он раздает. В этом плане ничего нового не произошло», — сказал Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, как на свое покушение отреагировал президент. Его слова передает корреспондент URA.RU. Песков также отметил, что Путин не планирует вести переговоры с кем-либо из западных лидеров, кроме заранее запланированных, из-за ситуации со сбитыми беспилотниками у Кремля. В самом Кремле, по словам пресс-секретаря, обстановка спокойная. А Путин по-прежнему планирует выступить на параде Победы 9 Мая.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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