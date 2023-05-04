Свердловские власти раскрыли, какие туристические объекты откроют на перевале Дятлова

В 2023—2024 годах на Урале откроют «эконом» и «люкс» визит-центры на перевале Дятлова

В ближайшие два года на Урале обустроят перевал Дятлова Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

В 2023—2024 годах на Урале откроются «эконом» и «люкс» визит-центры с инфраструктурой для туристов на таинственном перевале Дятлова, где в 1959 году загадочно погибли девять туристов — студентов УПИ. Об этом рассказала директор департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области Эльмира Туканова.

«На перевале Дятлова в 2023—2024 годах установят визит-центр, который будет выдавать в прокат оборудование и предоставлять услуги по сопровождению туристов на конкретные маршруты. Также для туристов будет выстроена навигация и информационные услуги», — рассказала Эльмира Туканова во время пресс-конференции ТАСС.

По словам директора департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства региона, объекты на перевале Дятлова построят с разными ценовыми группами — от «эконома» до «люкса». Инфраструктура будет строиться за счет регионального и федерального бюджетов.

Ранее жителей Урала предупредили об опасности создания туристического маршрута на таинственном перевале Дятлова. В Уральской ассоциации туризма заявили о возможности создания походов только для вип-групп в сопровождении профессионалов.